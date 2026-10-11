Pentru tot mai multe comunități din România, întâlnirea cu animalele sălbatice au devenit o problemă serioasă. Oamenii trăiesc cu teama că, în orice moment, gospodăriile, culturile agricole sau animalele din curte ar putea deveni victimele atacurilor. Dacă locuiți la țară, iar sălbaticiunile dau târcoale gospodăriei și provoacă pagube, avem o veste bună: puteți beneficia de despăgubiri. Iar cifrele arată amploarea fenomenului: numai în perioada 2017-2022, au fost plătite despăgubiri în valoare de peste 3 milioane şi jumătate de euro, și asta doar în regiunea centrală a țării.

La marginea municipiului Târgu Jiu, pădurea pare să fie tot mai aproape de case. Urșii și lupii coboară din zonele împădurite și ajung până în apropierea gospodăriilor. Imaginile surprinse de camere arată cât de aproape au ajuns animalele sălbatice de zonele locuite.

Urşi, căprioare, chiar şi lupi sunt surprinşi de camerele de monitorizare, iar locuitorii spun că se tem pentru siguranţa lor şi a animalelor din gospodărie. Recomandarea este să nu se apropiem de sălbăticiuni și să nu încercăm să să le alungăm. La fel de important este să nu le hrănim, pentru că astfel le putem obișnui cu prezența oamenilor.

"Coboară din cauza hranei. Fata mea are vite lângă pădure în gard şi a venit până lângă piciorul ei". "Am auzit de urşi, aici, la poligon! Şi normal că de temi că de, asta e", au spus oamenii.

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Lupii și urșii fac ravagii și în comunitățile hunedorene din zona montană. În acest an au fost cele mai multe atacuri.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o mașină de poliție alungă un lup din apropierea caselor oamenilor, cu sirenele pornite.

Pentru a primi despgubiri trebuie să mergeţi la primărie şi să completaţi o cerere, iar mai apoi o comisie va decide în termen de cel mult 10 zile valoarea acesteia.