Pe litoral, apa Mării s-a răcit din nou considerabil. Fenomenul de upwelling a adus apa rece din adânc la suprafață și a înlocuit-o astfel pe cea caldă.

Apa Mării are astăzi 14-15 grade Celsius, cu vreo 10 mai puțin față de zilele trecute. Se întâmplă lucrul acesta pentru că ieri vântul a suflat cu putere pe litoral, cu rafale de peste 50 de km pe oră. Așa se face că pelicula de apă caldă de la suprafață a fost împinsă către larg, iar curenții reci din adâncuri au ieșit la suprafață. Este vorba despre fenomenul de upwelling pe care turiștii l-au mai experimentat pe litoral vara aceasta de încă două ori.

Altfel, temperatura de afară este una ideală, 24-25 de grade Celsius. Este o temperatură perfectă pentru a lenevi pe plajă. Vântul nu mai bate așa cum o făcea ieri. Este doar o adiere plăcută și confortabilă.

Așa că turiștii, cei mai curajoși, intră puțin în apă, cu picioarele până la glezne, până la genunchi, dar cei mai mulți stau pe șezlong sau pe mal. Meteorologii ne promit că zilele viitoare apa mării se va încălzi treptat.

Oamenii din turism spun că weekendul acesta la malul mării sunt în jur de 120 de mii de turiști. Gradul de ocupare este de 80%, iar hotelieri au pregătit oferte pentru cei care vor să vină aici la mare. Pentru patru nopți plătite primesc încă una gratis.

