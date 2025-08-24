Antena Meniu Search
Ţarcul leilor de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș s-a transformat într-un catwalk ieri. Aici a avut loc o prezentare de modă unică. Spectatorii s-au putut bucura de un show pe cinste, mai ales că evenimentul a fost pus în valoare de muzică și coregrafii. 

de Redactia Observator

la 24.08.2025 , 14:19

S-a dat startul prezentării de modă de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Cei care au avut curajul să pătrundă în cușca leilor au avut parte de un show plin de culoare, muzică și dans.

Momentul așteptat de toată lumea a fost, însă, defilarea modelelor. 

"E vorba de o paradă de modă în care creațiile sunt făcute din haine folosite, mai vechi, și cu asta vor să demonstreze că se poate schimba și stilul și fără să aruncăm aceste obiecte. Sigur, e un pas mărunt, dar semnificativ în schimbarea mentalității oamenilor", spune Szantho Janos, Director grădina zoologică.

Prezentarea de modă s-a încheiat cu o defilare generală, în aplauzele publicului.

"Mi-a plăcut foarte mult ambientul, că am fost aici și creațiile au fost foarte faine"

"Foarte, foarte interesant. În premieră în România și cei care nu au fost poate vor veni la anul și vor vedea o altă prezentare interesantă. Chiar am spus că pot spune că am fost în cușca leilor"

"A fost minunat pentru că s-a ținut în acest loc, în aer liber, ne-am simțit extraordinar. Modelele au fost minunate, rochiile excelente, niște ținute impecabile", spun vizitatorii.

Intrarea la eveniment a fost gratuită.

