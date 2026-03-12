Dimineață neobișnuită pentru studenții cazați în căminele din Complexul Hașdeu din Cluj-Napoca. În jurul orei 6:30, polițiști și jandarmi le-au dat „trezirea” ca în armată și au intrat în cămine într-o acțiune preventivă menită să verifice respectarea ordinii publice și a normelor de conviețuire socială.

Descindere în căminul studenţesc. Jandarmii au dat buzna la prima oră şi au dat amenzi mai multor tineri

Acțiunea s-a desfășurat în intervalul 06:30 – 08:00 și a fost organizată de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție pentru Centrul Universitar. Potrivit autorităților, intervenția a avut drept scop prevenirea faptelor care încalcă legea, dar și menținerea ordinii și liniștii publice în complexul studențesc.

Nu toți studenții au fost însă treziți din somn la acea oră matinală. Unii dintre ei încă petreceau în camere și abia se pregăteau să se culce în momentul în care oamenii legii au început verificările.

Amenzi de 1.000 lei acordate unor studenţi

În urma controalelor, cinci studenți au fost sancționați pentru tulburarea liniștii publice, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 1.000 de lei.

În total, în timpul acțiunii au fost legitimate 580 de persoane aflate în zona căminelor studențești. De asemenea, oamenii legii au verificat și activitatea unui agent de pază care își desfășura serviciul în perimetrul complexului, acesta fiind responsabil de respectarea regulilor privind intervalul orar în care studenții pot părăsi căminele.

