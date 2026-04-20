Dragostea poartă pantofi roşii. SheroTalk a ajuns la Timișoara, primul pas spre o comunitate mai puternică

Pe 19 aprilie, în cadrul unui brunch organizat la Hotel Zet din Timișoara, aproximativ 60 de femei: lideri din business, sănătate și administrație publică au participat la o dezbatere dedicată unui fenomen care afectează, la nivel global, una din trei femei: violența domestică.

de Redactia Observator

la 20.04.2026 , 17:20
Inițiativa face parte din campania „Dragostea poartă pantofii roșii”, lansată de Alessandra Stoicescu și comunitatea Shero, care susține introducerea unui registru al agresorilor și măsuri concrete pentru protejarea victimelor.

După debutul din 31 martie 2026, de la Ateneul Român, în fața a peste 800 de participanți, SheroTalk continuă acum sub forma unui turneu național, cu scopul de a construi o voce colectivă și de a aduce tema violenței domestice în prim-planul agendei publice.

Prima oprire, Timișoara, nu este întâmplătoare: un simbol al curajului și al schimbării. Alessandra Stoicescu transformă această inițiativă într-un demers amplu construit pe empatie, responsabilitate și acțiune:

Articolul continuă după reclamă

„Timișoara este locul de naștere al României democratice. Nu putea exista un prim SheroBrunch în afara Bucureștiului într-un alt loc. Ne dorim să construim o comunitate Shero din ce în ce mai mare, cu o voce tot mai puternică”, a spus Alessandra Stoicescu, președinta Fundației Mereu Aproape.

Violența domestică rămâne o realitate alarmantă în România. Doar în ultimele trei luni, polițiștii au intervenit la aproape 34.000 de incidente, iar peste 1.700 de agresori sunt monitorizați cu brățări electronice. Dincolo de cifre, însă, se află povești reale.

Printre vocile puternice prezente la evenimentul din Timişoara s-a numărat și Cynthia Loris, care a avut curajul să iasă dintr-o relație abuzivă, cu bebelușul în brațe. Ea transformă propria experiență într-o expoziție despre curajul de a spune „stop”.

Rămasă fără sprijin la doar 16 ani, când era însărcinată, Larisa Panc, o tânără care a trăit abuzul, încurajează astăzi femeile aflate în situații similare - „Tatăl meu mi-a spus: ți l-ai ales, du-o până la capăt. Femeilor aflate în astfel de situații le spun să-și ia inima în dinți și să plece.”

Cornelia Miclăuș-Micicoi, prefect Timiș, a subliniat dimensiunea culturală a fenomenului: „Este o problemă de mentalitate. Așa am crescut, așa am fost educați, dar asta nu înseamnă că este normal.”

SheroTalk nu se oprește aici. Inițiativa va continua în mai multe orașe din țară. Dress code-ul rămâne același: pantofii roșii, un simbol al solidarității, al iubirii, al curajului de a vorbi și al angajamentului colectiv de a nu mai ignora violența domestică.

Evenimentul a fost posibil cu sprijinul partenerilor: Hotel Zet, Restaurant Aquarella, AnimaWings, Kultho, Clinicile Affidea.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de un alt Guvern?
Observator » Ştiri sociale » Dragostea poartă pantofi roşii. SheroTalk a ajuns la Timișoara, primul pas spre o comunitate mai puternică
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.