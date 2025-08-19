"Dragostea trece, banii rămân" pare să fie deviza generaţiei Z. Mulţi tineri preferă să aibă contul plin, chiar dacă sunt în faliment sentimental. Cei care îşi caută, totuşi, jumătatea, tot cu gândul la finanţe sunt. Cine ar trebui să plătească cina este întrebarea care frământă tot mai mulţi tineri.

"Dacă un bărbat nu plăteşte la prima întâlnire, mă vede mai mult ca pe o colegă, nu ca pe o femeie de la care şi-ar dori ceva". Este răspunsul unei tinere la întrebarea: "cine plăteşte la prima întâlnire".

Generaţia născută între anii 1997 şi 2012 trece dragostea… prin cont. Un fenomen global, ne liniştesc studii internaţionale. Jumătate dintre tineri nu mai dau un ban pe întâlniri de amor, influenţaţi de modele din social media. Fetele dau vina pe băieţi… şi invers.

"Mulţi promovează cum să te îmbogăţeşti foarte rapid şi mai bine ai banii deja şi-ţi găseşti după aia pe cineva", a explicat un tânăr.

"România s-a mutat foarte mult către valori materiale şi tinerii generaţiei Z au o presiune mult mai mare pe zona financiară. A crescut foarte mult motivaţia tinerilor de a-şi arăta statusul social", a subliniat Dan Petre, sociolog.

Provocările tinerilor de azi

În topul provocărilor sunt constrângerile financiare şi dificultatea de a economisi, urmate de stresul şi presiunea responsabilităţilor. Doar 4% dintre tineri declară că nu se confruntă cu niciuna dintre aceste probleme. Generaţia de dinaintea Z-ului, născută între 1981 şi 1996, se dovedeşte mai generoasă când iese la întâlniri. Specialiştii în bune maniere avertizează, însă, că acela nu este deloc momentul potrivit pentru calcule.

"Chiar dacă regulile încep să devină din ce în ce mai fluide. Nota pe care o primeşti este pur şi simplu un moment de fineţe în care vezi caracterul fiecăruia. Nota şi acum, în momentul de faţă, chelnerii o aduc bărbatului", a precizat Ştefana Mireţ, specialist în etichetă.

Explicaţia psihologilor

Doar trei din 10 bărbaţi tineri se simt datori să plătească nota de plată după o cină romantică. Psihologii îi înţeleg.

"Date-ul reprezintă un mister: cum să ieşi la date fără bani? Adolescenţii şi tinerii adulţi refuză să mai iasă la date-uri pentru că nu înţeleg cum se fac banii. Corect ar fi să procedăm ca nemţii, să plătim jumate jumate", a transmis Radu Leca, psiholog.

Din studiile lor, psihologii au remarcat - cu cât înaintează în vârstă şi acumulează experienţă profesională, tinerii din generaţia Z încep să schimbe priorităţile şi să pună împlinirea personală înaintea banilor.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

