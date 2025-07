Efectele drogurilor în rândul tinerilor: „Eu sunt responsabil de moartea unui om”

De peste șapte ani, Lucian este abstinent. Și-a regasit echilibrul, își continuă studiile, are o familie și face parte din echipa Teen Chalenge, comunitatea terapeutică în care a găsit sprijinul necesar pentru a scăpa de dependență, tocmai din dorința de a ajuta, la rândul său.

Lucian Ibănescu a început să consume droguri la 14 ani, sub influența grupului de prieteni, în inconștiența și dorința de experimentare specifice vârstei. După „iluzia” unei perioade roz, în care credea că nu are nicio problemă, a început să încerce și alte droguri, iar concesințele nu au întârziat să apară: „La 18 ani, prima consecință, eram împreună cu doi prieteni, am fost arestați! Luați de pe stradă pentru trafic de droguri, am petrecut câteva ore pe arest, după care s-a dispus cercetarea noastră în libertate.”

Lucrurile nu s-au oprit aici. După o dezintoxicare fără succes, mirajul drogurilor l-a atras din nou, doar că acum nu mai era vorba de consum pentru distracție, ci de consum pentru a face față unor traume psiho-emoționale. În acest context experiențele trăite de Lucian au fost cutremurătoare: „La 20 de ani am ajuns să fiu responsabil de un accident. Conduceam și am provocat un accident în care, din păcate, cineva și-a pierdut viața. Eu stau astăzi în fața voastră responsabil de moartea cuiva, din cauză că la 14 ani am ales să pun un joint în gură. Ultimul an de dependență l-am petrecut într-un apartament în mizerie singur izolat, începusem să am atacuri de panică, aveam 5 dosare penale, aveam impresia că toată lumea mă urmărește, mi-era frică, am fost condamnat, deja eram sub supraveghere. Aveam drepturi și libertăți restrânse, trăiam în mizerie, nu eram în stare să mă îngrijesc, nu eram în stare să mă spăl. Trăiam o viață lipsită de speranță și asta m-a dus inclusiv la o tentativă de suicid: am vrut să mă arunc de pe un bloc!”

Articolul continuă după reclamă

Lucian a avut șansa unei reabilitări complete, iar cu sprijinul celor apropiați își reconstruiește acum tot ceea ce consumul de droguri a distrus la un moment dat. Și-a încheiat cu succes studiile, este căsătorit și proaspăt tătic. În cadrul evenimentului organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, Lucian a împărtășit experiențele sale convins fiind că este nevoie de implicare, de educație, de strategii terapeutice – lucruri care pentru mulți consumatori nu există: „Am un sentiment de mare încântare, vreau să știți lucrul ăsta, ca de la cineva căruia i-ați lipsit atât de mult și în familia căruia prevenirea a lipsit de atât de mult. Nu pot decât să fiu extraordinar de bucuros că faceți asta, că o fundație întreagă, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, organizați acțiunea și aveți un punct atât de fain. Îmi place și titlul, ador: „Conștient, nu dependent!” și sunt atât de bucuros să văd că că o faceți și sunt onorat că sunt cu voi astăzi aici.”

Din perspectiva fostului consumator, Lucian a subliniat că informarea profesorilor și cadrelor didactice despre fenomenul consumului în rândul tinerilor sunt primordiale. În contextul în care tehnologia lărgește prăpastia de comunicare între generații, unele informații pot fi vitale: „Educația e necesară și pentru părinți. Părinții au nevoie de ceea ce faceți voi astăzi. Eu vin dintr-o generație în care în 6 ani de consum n-am auzit niciodată de cineva care să se fi lăsat de droguri. N-am avut decât o singură campanie de prevenire în 12 ani de școală, iar părinții mei n-au avut nimic. Mama mea a ajuns în punctul în care a căutat pe Google: „copilul meu se droghează, ce să fac?” și asta n-a dus-o asta nicăieri, iar acum mă bucur să văd inițiative de genul ăsta să văd că, totuși, lucrurile se mișcă!”

Conferința „Conștient, nu dependent: Educația, prima linie în lupta antidrog”, face parte din seria de acțiuni organizate în cadrul campaniei antidrog: „Conștient, nu dependent”, lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României la nivel național.

