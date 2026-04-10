Evenimente în Bucureşti, în weekendul 11-12 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 11 aprilie 2026, şi duminică, 12 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, chiar dacă vorbim despre un sfârşit de săptămână dedicat Sfintelor Sărbători Pascale.

Sunt evenimente pentru toate gusturile programate în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 11-12 aprilie

Duminică, 12 aprilie, de la ora 18.00, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala "Ion Caramitru" se joacă piesa "O noapte furtunoasă".

Spectacolul are pe afiş nume grele precum Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Marius Manole sau Vlad Zamfirescu.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 11-12 aprilie

Sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 19.30, Ionel Tudorache susţine un concert, alături de taraful său, în 14th LANE. Conform organizatorilor, "vocea caldă a maestrului și acordurile pline de suflet ale tarafului vor așeza în inimile noastre tihnă, dar și poftă de viață, exact așa cum ne șade bine, cu zâmbetul pe buze și inima deschisă".

Duminică, 12 aprilie, de la ora 13.00, în Berăria H sunteţi aşteptaţi la un spectacol intitulat "Jazzy Sunday de Paște", spectacol în timpul căruia atmosfera va fi întreţinută de Puiu Pascu, Virgil Popescu şi Titi Herescu.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 11-12 aprilie

Sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20.00, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre FCSB şi Oţelul Galaţi.

