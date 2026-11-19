Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 noiembrie de-a lungul timpului.

Pe 20 noiembrie 1945 a început principalul Proces de la Nurnberg împotriva liderilor germani acuzaţi de crime de război - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 20 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 20 noiembrie

Pe 20 noiembrie 284, Dioclețian este ales împărat roman. Va pune capăt crizei imperiale din secolul al III-lea. Pe 20 noiembrie 1272, Prințul Edward devine rege al Angliei, după moartea tatălui său, Henric al III-lea. Pe 20 noiembrie 1407, un armistițiu între Ioan fără Frică, duce de Burgundia, și Ludovic de Valois, duce de Orléans, este convenit sub auspiciile lui John, Duce de Berry, fratele Regelui Carol al V-lea al Franței. Ducele de Orléans va fi asasinat trei zile mai târziu, de facțiunea burgundă. Pe 20 noiembrie 1805, singura operă a lui Beethoven, "Fidelio", are premiera la Viena. Pe 20 noiembrie 1820 se produce scufundarea vasului-balenieră Essex, în apele Americii Latine, după ce a fost lovit în mod repetat de un cașalot. Se presupune că acest eveniment ar fi inspirat capodopera lui Herman Melville, "Moby Dick". Pe 20 noiembrie 1861, Poarta Otomană emite "Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei", care admitea unirea administrativă și politică a Principatelor de la 24 ianuarie 1859, însă prevedea că unirea va înceta la sfârșitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Pe 20 noiembrie 1916, în Primul Război Mondial, Guvernul României se retrage din Muntenia ocupată, la Iași, noua capitală a țării. Pe 20 noiembrie 1917 are loc prima mare bătălie de tancuri, la Cambrai, în Franța, unde aproape 400 de tancuri, atacând pe un front de 16 kilometri, au străpuns apărarea trupelor germane.

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Pe 20 noiembrie 1940, în Al Doilea Război Mondial, România, Ungaria și Slovacia se alătură Axei. Pe 20 noiembrie 1945 încep, la Palatul de Justiție de la Nürnberg, procesele împotriva a 24 de foști lideri germani, pentru crime de război. Pe 20 noiembrie 1947, Prințesa Elisabeta, viitoarea Regina Elisabeta a II, s-a măritat cu Ducele de Ediburgh, Philip Mountbatten. Pe 20 noiembrie 1952, Rudolf Slánský, secretarul general al Partidului Cehoslovac, și alți 13 lideri comuniști sau funcționari de rang înalt au fost acuzați și condamnați că ar fi participat la o conspirație troțkisto-titoisto-sionistă. Procesul a fost orchestrat la ordinul Moscovei, prin intermediul consilierilor sovietici aflați în țară. Slánský va fi spânzurat la 3 decembrie 1952. Pe 20 noiembrie 2003, Michael Jackson este arestat sub acuzația de molestare a unui copil.

Nașteri pe 20 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 noiembrie, de la Papa Pius al VIII-lea, născut pe 20 noiembrie 1761, sau generalul român Gheorghe Dabija, născut pe 20 noiembrie 1872, şi până la astronomul american Edwin Hubble, născut pe 20 noiembrie 1889, sau prozatorul Dinu Pillat, născut pe 20 noiembrie 1921.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 20 noiembrie s-au născut personalităţi precum jucătorul şi antrenorul român de fotbal Valentin Stănescu, născut pe 20 noiembrie 1922, politicianul american Robert F. Kennedy, născut pe 20 noiembrie 1925, balerina rusă Maia Plisețkaia, născută pe 20 noiembrie 1925, politicianul american Joe Biden, născut pe 20 noiembrie 1942, actriţa americană Bo Derek, născută pe 20 noiembrie 1956, sau handbalista muntenegreană Bojana Popović, născută pe 20 noiembrie 1979.

Decese pe 20 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Ioan I al Franței, decedat pe 20 noiembrie 1316, scriitorul rus Lev Tolstoi, decedat pe 20 noiembrie 1910, dictatorul spaniol Francisco Franco, decedat pe 20 noiembrie 1975, sau regizorul american Robert Altman, decedat pe 20 noiembrie 2006.

Tot într-o zi de 20 noiembrie au murit şi Zoia Ceaușescu, fiica lui Nicolae Ceaușescu, decedată pe 20 noiembrie 2006, Patriarhul Irineu, preot ortodox sârb, decedat pe 20 noiembrie 2020, sau actorul şi regizorul român Lucian Iancu, decedat pe 20 noiembrie 2024.