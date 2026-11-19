Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 20 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vineri, 20 noiembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 20 noiembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 20 noiembrie 2026

Ziua de teatru începe încă de la ora 12.00, când se joacă piesa "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior. De la ora 18.00 se joacă piesa "Conu’ Leonida Față cu Reacțiunea", la Teatrul Amzei, în timp ce de la ora 18.30 se joacă "Ţinutul din miezul verii", la Teatrul Mic - Sala Atelier, şi "Amadeus", la Teatrul Nottara.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Trei femei înalte", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Pache, colţ cu Mătăsari ... ", la Teatrul În Culise, "Oedip", la Teatrul Bulandra, "Viaţă în lucru", la Teatrul Bulandra, "Încurcătură la nivel înalt", la Teatrul Elisabeta, "Orlando", la Teatrul Metropolis, sau "Nuntă în cer", la Teatrul Dramaturgilor Români.

Concerte în Bucureşti, vineri 20 noiembrie 2026

Bubu susţine un concert la Opera Comică pentru Copii, de la ora 17.30. Alexandru Tomescu susţine un concert la Sala Radio, de la ora 19.00. Teodora Brody susţine un concert la ARCUB, de la ora 19.00.

Eufobia, Vathos şi See Live susţin un concert în Encore Club, de la ora 19.00. Tot de la ora 19.00, la La Mama - Clubul Ţăranului Român sunteţi aşteptaţi la un concert de muzică lăutărească.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 20 noiembrie 2026

De la ora 18.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti.

De la ora 15.00, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi ACS HC Buzău. De la ora 20.00, tot în Sala Apollo se joacă şi meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi HC Zalău.

De la ora 18.30, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul internaţional de rugby dintre echipele României şi Canadei.