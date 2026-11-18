Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 19 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Mircea Vintilă şi Jul Baldovin susţin un concert joi, 19 noiembrie, în The Coffee Shop Constituţiei din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 19 noiembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 19 noiembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 19 noiembrie 2026

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic, "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra, "Femeile nu sunt îngeri", la Teatrul Metronom, sau "Baby Fever", la Teatrul Masca.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Risipire", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Ghici cine te sună?!", la Teatrul Elisabeta, "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, sau "Orlando", la Teatrul Metropolis, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Orgiile Otiliei", la Teatrul Infinit, şi "Praf de stele", la Teatrul Nottara.

Concerte în Bucureşti, joi 19 noiembrie 2026

Simion Bogdan-Mihai și Lăutarii de Mătase susţin un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00. Mircea Vintilă şi Jul Baldovin susţin un concert în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 19.00.

Iordache susţine un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Cristina Juncu şi Alexandros Raptis susţine un concert la Unteatru, de la ora 19.00. Hanno Hoefer şi Raul Kusak susţin un concert în Uzina Coffee, de la ora 19.30.

Expoziţii în Bucureşti, joi 19 noiembrie 2026

La Muzeul Naţional al Literaturii Române puteţi vizita expoziţii precum "Bauhaus - The Vision of Art", "Între noi" sau "Epifaniile lui Vasile Andru – pași într-un pelerinaj".

La Teatrul Naţional Bucureşti puteţi vizita expoziţii precum "KHER: Între cuvinte și imagini" sau "Arta vieții – Afișul Art Nouveau în Ungaria (1895–1914)".