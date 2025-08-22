Evenimente în Bucureşti, în weekendul 23-24 august. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 23 august, şi duminică, 24 august, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 23-24 august

Sâmbătă, 23 august, se joacă, printre altele, "Fază lungă", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, de la ora 16.00, "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu, de la ora 17.00, "Peștele Balon", la Teatrul de Artă, de la ora 19.00, "Între două nu te plouă!", la Teatrul Roșu, de la ora 19.30, sau "Dragoste pe-un fir de ață", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Duminică, 24 august, ziua de teatru începe încă de la ora 12.00, când se joacă piesa "O fetiță curajoasă", la Hard Rock Cafe. Apoi, de la ora 16.00 se joacă "Deziubire", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Trei surori în Atena", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 23-24 august

Cel mai aşteptat concert de sâmbătă se anunţă a fi cel susţinut de trupa Taxi la Botanic Restaurant, de la ora 19.00. Însă, sâmbătă mai avem şi concerte susţinute de Ionel Tudorache şi taraful său, la Berăria H, de la ora 21.00, sau Bedda Band, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, în Quantic Pub avem două concerte semnate Ada Milea. De la ora 11.30 o puteţi vedea alături de Dorina Chiriac, Radu Bânzaru şi Alex Neagu, iar de la ora 19.00 o puteţi vedea alături de Bobo Burlăcianu şi Alex Neagu. Tot duminică, însă, avem şi un concert susţinut de Baba Novak, în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 23-24 august

Sâmbătă, de la ora 11.00, pe Stadionul Olimpia, se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Steaua Bucureşti, din ultima etapă a sezonului regulat din Liga de Rugby Kaufland.

Duminică, de la ora 21.30, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre FCSB şi FC Argeş. Ambele echipe au nevoie de puncte, în condiţiile în care nu vor să piardă teren în lupta pentru calificarea în play-off-ul Superligii de fotbal.

