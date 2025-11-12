Evenimente în Bucureşti, joi 13 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 13 noiembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 13 noiembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 13 noiembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 13 noiembrie

Joi avem foarte multe piese de teatru programate a se juca de la ora clasică, 19.00. De exemplu, de la ora 19.00 se joacă "Frumosul și Bestiile", la FF Theatre, "Proorocul Ilie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Două pe față, două pe dos", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Titanic vals", la Teatrul Odeon - Sala Majestic.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Aici nu moare nimeni niciodată", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "Cum iubește cealaltă jumătate", la Teatrul Elisabeta, sau "Lozul cel mare", la Teatrul Evreiesc de Stat.

Concerte în Bucureşti, joi 13 noiembrie

Trupa Orkid lansează single-ul "Urlă ca marea" prin intermediul unui concert susţinut în Control Club, de la ora 19.00. Tot de la ora 19.00, Justina Gringytė susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român.

Trupa MS susţine un concert aniversar în Quantic Pub, de la ora 19.00, în timp ce, tot de la ora 19.00, trupa Ossyrium lansează albumul "Fall from Purgatory" prin intermediul unui concert susţinut în B52 The Club.

Expoziţii în Bucureşti, joi 13 noiembrie

La ART Safari pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Paris Pallady", "Enescu și Minotaurul", "Young Blood 5.0" sau "I’m lovin’ de 30 de ani".

De asemenea, la Muzeul de Artă Recentă poate fi vizitată, în continuare, expoziţia "Vrea cineva să fie eu?".

