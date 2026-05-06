Evenimente în Bucureşti, joi 7 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 7 mai 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 7 mai 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 7 mai

Joi, 7 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 15.00, când se joacă piesa "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis - Sala Mare. De la ora 18.30 se joacă piesa "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Ultima oră", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Visul unei nopți de vară", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Victimele datoriei", la Teatrul Mic - Sala Atelier, sau "Abatorul de vise", la Teatrul Evreiesc de Stat.

Concerte în Bucureşti, joi 7 mai

Ovidiu Mihăilescu & Alex Cismaru susţin un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00. Erik Nielsen susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Daniela susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Trupa Holograf susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Vali Vijelie susţine un concert, alături de orchestra sa, în Berăria H, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 7 mai

De la ora 19.00, pe arena din Ghencea se joacă meciul de fotbal dintre Steaua Bucureşti şi Sepsi Sf. Gheorghe.

