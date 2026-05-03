Video Rabarbărul, vedeta din Saschiz pentru plăcinte și pizza. Festivalul caritabil, inspirat de Regele Charles

Mâncare din plin şi o lecţie de oamenie! Asta au primit ieri toţi cei care au ajuns la Saschiz, acolo unde o simplă plantă l-a cucerit inclusiv pe Regele Charles! Bucătarii au folosit-o pentru a preparat plăcinte sau chiar pizza. Iar vizitatorii s-au bucurat din plin de eveniment! 

de Redactia Observator

la 03.05.2026 , 09:36

Festivalul Rabarbărului a adunat sute de oameni. Fie curioşi de gustul plantei ce a pus Saschizul pe harta culinară a Transilvaniei, fie nostalgici după gustul ce l-a cucerit inclusiv pe Regele Charles.

”Am folosit vreo 80 de kilograme de rabarbăr şi am făcut prăjituri din 400 de ouă.”

”Venim în fiecare an, avem vreo şapte ani deja. E foarte frumos. E o bucurie mare să venim aici.”

”E prima oară când degustăm, e un dulce acrisor, e chiar, deosebită”, spun vizitatorii.

Iar pentru cei care nu sunt fani ai dulcelui, bucătarii au introdus rubarba şi în alte preparate.

”Încercăm să punem în valoare produsul ăsta rabarbăr care cumva este specific satelor săseşti de aici din zonă”, spune Cristian Gherghiceanu, Fundația Adept.

Pe lângă mâncare, în festival oamenii au găsit şi alte atracţii. Taxa de intrare a fost 20 de lei, însă evenimentul este unul caritabil.

”Absolut toate fondurile pe care le obţinem de la sarbatoarea din editia aceasta merg suta la suta spre sustinerea proiectului cu cantina comunitară”, spune Anca Călugar Dalmasso, organizator.

Festivalul a ajuns la a 13-a ediţie.

