5 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 5 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 5 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 5 mai

Pe 5 mai 1260, Kublai han devine conducător al Imperiului mongol. Pe 5 mai 1640, Regele Carol I al Angliei dizolvă Parlamentul cel Scurt. Pe 5 mai 1762, Rusia și Prusia semnează Tratatul de la Sankt Petersburg, care a pus capăt luptei în Războiul de Șapte Ani. Pe 5 mai 1789 se convoacă, la Versailles, Adunarea Stărilor Generale, care nu mai fusese convocată din 1614. Înregistrăm începutul Revoluției franceze. Pe 5 mai 1835 se pune în funcțiune prima linie de cale ferată din Europa, în Belgia, între Bruxelles și Mechelen. Pe 5 mai 1821, Împăratul Napoleon I moare în exil pe Insula Sfânta Elena în Oceanul Atlantic. Pe 5 mai 1891 înregistrăm inaugurarea celebrei săli de concerte "Carnegie Hall", din New York.

Pe 5 mai 1949 a fost înființat Consiliul Europei. Pe 5 mai 1954, Generalul Alfredo Stroessner preia puterea în Paraguay, prin lovitură de stat. Pe 5 mai 1957, la Televiziunea Română a avut loc prima transmisie sportivă în direct, meciul de rugby Anglia-România. Pe 5 mai 1964, Consiliul Europei declară ziua de 5 mai ca Ziua Europei. Pe 5 mai 1988, televiziunea niponă a efectuat prima transmisiune în direct de pe Muntele Everest, cel mai înalt din lume. Pe 5 mai 2001, Ilie Ilașcu a fost eliberat din Închisoarea Hlinoaia, Tiraspol. Pe 5 mai 2004, Guvernul premierului Silvio Berlusconi a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a reușit să reziste 1.060 de zile la putere, devenind cel mai longeviv guvern din istoria Italiei postbelice. Pe 5 mai 2021, cel mai mare urs brun din România, și probabil din Uniunea Europeană, Arthur (17 ani), a fost ucis de către Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, în localitatea Ojdula, județul Covasna, acesta venind în România special pentru a-l împușca. Pe 5 mai 2025, coaliția de guvernare PSD–PNL–UDMR–minorități s-a rupt la mai puțin de cinci luni de când a fost creată, ca urmare a deciziei social-democraților de a rupe acordul după ratarea intrării în turul 2 al alegerilor prezidențiale a candidatului comun, Crin Antonescu. Marcel Ciolacu și-a depus demisia din funcția de premier.

Nașteri pe 5 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 mai, de la filosoful şi economistul german Karl Marx, născut pe 5 mai 1818, sau scriitorul polonez Henryk Sienkiewicz, născut pe 5 mai 1846, şi până la jucătorul român de fotbal Gheorghe Tătaru, născut pe 5 mai 1948, sau creatoarea română de modă Irina Schrotter, născută pe 5 mai 1965.

Tot într-o zi de 5 mai s-au născut şi personalităţi precum handbalista română Aurelia Brădeanu, născută pe 5 mai 1979, actorul britanic Henry Cavill, născut pe 5 mai 1983, cântăreaţa britanică Adele, născută pe 5 mai 1988, sau cântăreţul american Chris Brown, născut pe 5 mai 1989.

Decese pe 5 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 mai. Dintre acestea amintim pe Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, decedat pe 5 mai 1821, pictorul francez Henry Moret, decedat pe 5 mai 1913, sau fotbalistul şi antrenorul argentinian de fotbal César Luis Menotti, decedat pe 5 mai 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 5 mai, printre alţii, pe filologul şi memorialistul Sextil Puşcariu, decedat pe 5 mai 1948, criticul literar Zoe Dumitrescu-Bușulenga, decedată pe 5 mai 2006, sau medicul Mircea Angelescu, decedat pe 5 mai 2010.

