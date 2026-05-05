6 mai, Sfântul şi Dreptul Iov. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 6 mai, este prăznuit Sfântul şi Dreptul Iov, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul şi dreptul Iov a trăit în Avsitida, teritoriu între Arabia şi Idumeea. Conform crestinortodox.ro, tatăl său se numea Zaret, iar mama sa, Vosora. Despre existenţa istorică a lui Iov ne certifică Iezechiel, care îl aminteşte pe Iov drept unul dintre cei mai mari drepţi ai Vechiului Testament, alături de Noe şi Daniel, Isus, fiul lui Sirah, care ne spune că Iov a ţinut fără abatere toate căile dreptăţii, şi Iacob, care ne spune că Iov este un model de răbdare pentru cei credincioşi.

Sfântul şi dreptul Iov a fost un bărbat cinstit, drept şi temător de Dumnezeu, dar şi foarte bogat. Când a împlinit 70 de ani, Dumnezeu a îngăduit să cadă asupra lui cumplite ispite aduse de diavol. Într-o singură zi, Iov şi-a pierdut toată averea şi, în aceeaşi zi, i-au murit toţi fiii şi toate fiicele. După aceea, el însuşi a căzut în nişte boli cumplite, trupul lui prefăcându-se tot într-o rană, din cap până în picioare. Dar Iov nu a grăit nimic rău împotriva lui Dumnezeu, ci a îndurat tot chinul cu răbdare, până la sfârşit. De amintit sunt şi cuvintele lui: "Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ".

După toate cele îndurate, Dumnezeu i-a întors deplin sănătatea, i-a dat bogăţii mai mari decât avusese inainte şi i-a dăruit alţi şapte fii şi trei fiice, tot atâţia copii câţi îi muriseră. Sfântul şi dreptul Iov a trăit încă 170 de ani după această mare încercare, ajungând până la vârsta de 248 de ani. În toţi anii vieţii lui pe pământ, dreptul Iov a adus neîncetat slavă lui Dumnezeu.

Articolul continuă după reclamă

Sfântul şi Dreptul Iov este socotit de toată creştinătatea ca fiind pilda de răbdare în încercările îngăduite de Dumnezeu.

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰