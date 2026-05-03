După o ediţie record, târgul de Paşte din Craiova își încheie povestea din acest an. Decorurile spectaculoase și atmosfera de vis au transformat oraşul într-un adevărat punct de atracție pentru turiştii de pretutindeni.

Târgul organizat în Parcul Nicolae Romanescu a atras până acum peste un milion de vizitatori, aproape dublu față de anul trecut. Așadar, târgul a devenit un punct de atracție pentru turiști din toată țara, dar și de peste hotare.

Turiști din Bulgaria, Serbia, Grecia, Italia, dar și din Armenia au venit special la Craiova pentru a vizita târgul. Cei care ajung astăzi aici se pot plimba printre căsuțe unde pot găsi mai multe preparate tradiționale, dar și obiecte artizanale, zonele special amenajate pentru copii, cei mici pot găsi jocuri, dar și carusele și ateliere speciale pentru ei.

Tot astăzi va avea loc un spectacol, zâna păpușilor puse pe scenă de opera română Craiova, iar punctul culminant al zilei va fi la ora 8 seara, atunci când se va ține un spectacol de muzică, luminie, holograme, toate vor crea o atmosferă de basm. În acest an, târgul este decorat după tema ”Lumea poveștilor” încă de la intrare. Sunt căsuțe colorate, personaje din povești, dar și multe flori.

Toate-i poartă pe cei mici într-o călătorie în lumea basmelor, iar pe cei mari cu siguranță înapoi în copilărie.

