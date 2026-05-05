Evenimente în Bucureşti, miercuri 6 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 6 mai, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 6 mai

Miercuri, ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis - Sala Mare. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Fetița din Debara", la Teatrul de Artă, "Muzici și faze", la Teatrul Excelsior, sau "Portugalia", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Doamne ferește!", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Despre oameni, doctori și rinoceri", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "O scrisoare pierdută", la Teatrul Naţional Bucureşti, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "Nu sunt turnul Eiffel", la Teatrul de Comedie - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, miercuri 6 mai

Cristina Lupu susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00. Trupa Vunk susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Mircea Baniciu susţine un concert, alături de band-ul său, în Berăria H, de la ora 20.30. Cabron susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, concert unde invitaţii săi sunt Cristi Minculescu, Nico, Puya, Smiley şi Ştefan Bănică.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 6 mai

De la ora 18.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti.

