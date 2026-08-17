Evenimente în Bucureşti, marţi 18 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 18 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Marţi, 18 august, în Hard Rock Cafe, din Bucureşti, sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "Back to the 90’s" - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 18 august 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 18 august

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La Teatrul în Culise, de la ora 19.00 se joacă piesa "Terapie sexuală", în regia lui Adam S. Q. David.

Piesa are pe afiş nume precum Patricia Ionescu, Eduard Cîrlan, Radu Stăncescu și Grațiela Popa.

Petreceri în Bucureşti, marţi 18 august

De la ora 19.00, în Hard Rock Cafe sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "Back to the 90’s".

Participaţii se vor delecta cu hituri care au dominat topurile și au definit o generație, dar şi cu o selecție de cocktailuri iconice din anii ’90, Cosmopolitan, Sex on the Beach, Passion Fruit Mai Tai și Blue Lagoon, la un preț special.

Proiecţii de filme în Bucureşti, marţi 18 august

În cadrul "Meta week", la Cinema Europa puteţi urmări numeroase pelicule speciale.

Marţi, 18 august, de la ora 17.30 rulează "Hugo", iar de la ora 20.00 rulează "Cinema Paradiso".