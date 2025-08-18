Evenimente în Bucureşti, marţi 19 august. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 19 august, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 19 august.

Piese de teatru şi spectacole în Bucureşti, marţi 19 august

De la ora 11.00, la Teatrul Nou, se desfăşoară spectacolul de magie "TeO Magic Show". Spectacolul îl are în prim plan pe magicianul Costin Teodorescu şi nu este recomandat micuţilor care încă nu au împlinit patru ani.

Seara, de la ora 20.00, tot la Teatrul Nou, se joacă piesa "Hai să facem sex", piesă inspirată de un text semnat Valentin Krasnogorov.

Concerte şi Petreceri în Bucureşti, marţi 19 august

La Berăria H, de la ora 20.15, avem o seară de "romanian songs" cu trupa Vox. Accesul este gratuit, însă trebuie efectuată o rezervare în prealabil.

Şi dacă tot e pe bază de muzică vă atragem atenţia asupra faptului că de la ora 20.00, în Paque Bistro & More este seară de karaoke.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 19 august

La Muzeul Naţional al Literaturii Române puteţi vizita expoziţia "Frecvenţa Mann", iar la Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Şuţu puteţi vizita expoziţia "România Agfacolor. 1940-1948".

De asemenea, la Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" puteţi vizita expoziţia "Un minut pentru tine, o viață pentru ei".

