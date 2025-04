Evenimente în Bucureşti, marţi 29 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 29 aprilie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 29 aprilie

Seara de teatru începe, marţi, încă de la ora 17.00, la Teatrul Metropolis urmând să se joace piesa "Cine l-a ucis pe tata?". De la ora clasică, 19.00, avem, printre altele, "Apropo, o să mor", la Teatrul Excelsior, "Happy end", la Teatrul Metropolis, sau "Să vorbesc cu tine", la Teatrelli.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta, în timp ce de la ora 19.30 se joacă din nou "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis, dar şi "Ia-le banii", la Sala Luceafărul, sau "Novecento", la Teatrul Apropo, în timp ce de la ora 20.00 se joacă "Povești de familie", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, marţi 29 aprilie

La Sala Palatului, de la ora 19.00, avem un concert special "Danke Johann Strauss", prin care se marchează 200 de ani de la nașterea marelui compozitor. În acelaşi ton, practic, tot de la ora 19.00, la Ateneul Român, sunteţi invitaţi la un concert simfonic susţinut de Nicolae Moldoveanu.

În Quantic Pub, de la ora 19.00, îi vedeţi pe grecii de la "1000mods", în Nether Club, de la ora 19.00, susţine un concert artistul de origine turcă GØK2, iar în Control Club, de la ora 20.00, trupa Efterklang lansează albumul "Things We Have In Common", prin intermediul unui concert de mare anvergură.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 29 aprilie

Liga a doua la fotbal continuă, marţi, cu meciul dintre Metaloglobus Bucureşti şi FC Argeş. Partida începe de la ora 19.00 şi se joacă pe arena din Clinceni.

