Evenimente în Bucureşti, marţi 9 iunie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 9 iunie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Connect-R susţine un concert special marţi, 9 iunie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 9 iunie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 9 iunie

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Familia Addams", la Teatrul Excelsior, sau "Vrei să NU fii soția mea?", la Sala Gloria.

De la ora 20.30 se joacă "Trolling Shekespeare", la Teatrul Amzei, spectacol ce îi are în distribuţie pe Alexandru Nicolae, Teodora Daiana Păcurar, Andreea Moustache, Liviu Chițu şi Denisa Vraja, iar regia este semnată de Teodora Câmpineanu.

Concerte în Bucureşti, marţi 9 iunie

Trupa GROZA susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Antonio Pican susţine un concert pe terasa Berăriei H, de la ora 20.00.

Connect-R susţine un concert special, de ziua lui, la Sala Palatului, de la ora 20.00. Simon Phillips susţine un concert la Sala Luceafărul, de la ora 20.00.

Festivaluri în Bucureşti, marţi 9 iunie

Până pe 21 iunie, în diferite locaţii din Bucureşti se desfăşoară evenimente sub egida Bucharest Design Festival.

În cadrul American Independent Film Festival 2026, la Cinema Elvire Popesco, din Bucureşti, marţi pot fi vizionate peliculele "Is This Thing On?", de la ora 18.00, şi "Nomadland", de la ora 20.30.