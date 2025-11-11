Evenimente în Bucureşti, miercuri 12 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 12 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 12 noiembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 12 noiembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora clasică de teatru se joacă piese precum "Opera de trei parale", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Ca-n cer", la Teatrul în Culise.

De la ora 19.30 se joacă piesa "Delirium", la Teatrul Odeon, iar de la ora 20.00 se joacă "O zi din viața unui politician fericit", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, miercuri 12 noiembrie

De la ora 19.00, Octavian Lup susţine un recital cameral la Ateneul Român. Tot de la ora 19.00, trupa Slapshot susţine un concert în Expirat Halele Carol.

David Grimal susţine un concert în Sala Radio, de la ora 19.00, Florin Pană susţine un concert în JazzBook, de la ora 20.00, iar trupa Beethoven Crisis susţine un concert în The Pub Universităţii, tot de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 12 noiembrie

Naţionala de juniori sub 19 ani a României înfruntă echipa similară pe Andorrei într-un meci care începe de la ora 16.00 şi se joacă pe Stadionul "Anghel Iordănescu" din Voluntari. Partida contează pentru preliminariile Campionatului European de fotbal de anul viitor.

De la ora 19.00, în Sala Mihai Viteazul, se joacă meciul internaţional de volei masculin dintre Steaua Bucureşti şi Khilasedichi Baku.

De la ora 15.00, în Sala Rapid, se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi CSM Târgu Jiu.

