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Evenimente în Bucureşti, miercuri 19 august. Ce nu trebuie să ratezi

Andrada susţine un concert miercuri, 19 august, în Hard Rock Cafe din Bucureşti Andrada susţine un concert miercuri, 19 august, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 18.08.2026, 08:35 | Modificat la 18.08.2026, 08:39

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 19 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 19 august, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 19 august

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De la ora 19.00, la Teatrul în Culise se joacă piesa "Zici că-i casa de nebuni! (Toc Toc)", piesă ce are la bază o lucrare a comediantului francez Laurent Baffie.

Piesa este regizată de Adam S. Q. David şi are pe afiş nume precum Ionuț Iftimiciuc, Radu Catană, Ioana Nichita, Grațiela Popa, Francesca Fülöp, Ștefan Liță și Adrian Luican.

Concerte în Bucureşti, miercuri 19 august

De la ora 19.00, Corina Sîrghi susţine un concert în Green Hours Jazz Cafe. De la ora 21.30, trupa Byron susţine un concert în Expirat Halele Carol.

De la ora 21.00, Andrada susţine un concert pe terasa Hard Rock Cafe. Intrarea la acest concert este liberă.

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Expoziţii în Bucureşti, miercuri 19 august

La Palatul Şuţu încă mai puteţi vizita expoziţia intitulată "Între realismul socialist și comunismul național".

De asemenea, la Muzeul Theodor Aman încă mai puteţi vizita expoziţia intitulată "Aman – linie, punct".

Redactia Observator
Redactia Observator
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