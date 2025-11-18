Evenimente în Bucureşti, miercuri 19 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 19 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 19 noiembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 19 noiembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Allegro, ma non troppo", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Oameni buni", la Teatrul de Comedie - Sala Studio.

Tot de la ora 19.00 se joacă piese precum "Visul american", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Goodbye, Lenin!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare. De la ora 19.30 se joacă piesa "Cine l-a ucis pe tata?", Teatrul Metropolis - Sala Mică, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Billboard", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, miercuri 19 noiembrie

Trupa 3 Sud Est susţine un concert la Berăria H, de la ora 21.00. Paul Tihan susţine un concert în J’ai Bistrot, de la ora 19.30.

Trupa Luna Amară susţine un concert aniversar în Expirat Halele Carol, de la ora 21.00. Valeria Stoica susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00. Trupa Bosquito susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Spectacole în Bucureşti, miercuri 19 noiembrie

Trupa Divertis susţine un spectacol la Sala Palatului, de la ora 19.00. De la ora 18.30, la Opera Naţională Bucureşti sunteţi aşteptaţi la spectacolul de balet "Spărgătorul de nuci".

De la ora 19.00, la Teatrul Masca - Sala Mică, se desfăşoară spectacolul "Trap", un spectacol interzis celor care au sub 18 ani.

