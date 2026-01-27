Evenimente în Bucureşti, miercuri 28 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 28 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 28 ianuarie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 28 ianuarie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Allegro, ma non troppo", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, sau "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Mic - Sala Studio.

De la ora 19.30 se joacă piesa "Ivona, Principesa Burgundiei", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, miercuri 28 ianuarie

De la ora 19.00, trupa Leprous susţine un concert în Quantic Pub. De la ora 20.00, în Control Club puteţi asista la concerte susţinute de trupele Jahmolxes şi Bluebell Creeper.

De la ora 20.15, în Berăria H sunteţi aşteptaţi la un concert tribut Queen susţinut de trupa italiană Mercury Legend. De la ora 21.00, Alina Eremia susţine un concert în Hard Rock Cafe.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 28 ianuarie

De la ora 18.00, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet masculin dintre Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

De la ora 17.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi CSM Slatina.

