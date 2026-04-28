Evenimente în Bucureşti, miercuri 29 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 29 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 29 aprilie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 29 aprilie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa "Ok, și acum?", la Teatrul Masca. De la ora 18.30 se joacă piesa "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Muzici și faze", la Teatrul Excelsior, "Băieții de zinc", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Rinocerii", la Teatrul de Comedie, "Când ploaia se va opri", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Goodbye, Lenin!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, sau "Cursa de șoareci", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Concerte în Bucureşti, miercuri 29 aprilie

De la ora 19.00, Leo Hussain susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român. Cei de la Mindthegap Trio susţin un concert în Control Club, de la ora 21.00.

Trupa Alternosfera susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Preţul pentru un bilet la acest concert variază între 140 şi 190 de lei.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 29 aprilie

La Palatul Şuţu pot fi vizitate expoziţii precum "Între realismul socialist și comunismul național" sau "Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici".

La Muzeul Theodor Aman pot fi vizitate expoziţii precum "Mari personalități. Portrete din colecția Muzeului Theodor Aman" sau "Aman – linie, punct".

