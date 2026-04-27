Evenimente în Bucureşti, marţi 28 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 7 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 28 aprilie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 28 aprilie

Articolul continuă după reclamă

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Muzici și faze", la Teatrul Excelsior, sau "Secretul fericirii", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Titanic vals", la Teatrul Naţional Bucureşti, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "California Suite", la Teatrul Metropolis - Sala Mică, în timp ce de la ora 20.00 se joacă piesa "Dreptate pentru un criminal", la Apollo111 Teatrul.

Concerte în Bucureşti, marţi 28 aprilie

Americanii de la Demoncy și Ares Kingdom susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Andreea Greluş susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Trupa Cargo susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.30. Trupa Shameless susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30. Trupa The Strizzers lansează primul single în lima română prin intermediul unui concert susţinut în Control Club, de la ora 22.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 28 aprilie

De la ora 17.00, în Sala "Gabriela Szabo" se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi SCMU Craiova.

De la ora 20.30, tot în Sala "Gabriela Szabo", se joacă şi meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi CSM Volei Alba-Blaj.

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰