Evenimente în Bucureşti, în weekendul 25-26 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 25 aprilie 2026, şi duminică, 26 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 25-26 aprilie

Sâmbătă, 25 aprilie, ziua de teatru începe încă de la ora 12.00, când se joacă piesa pentru copii "Capra cu trei iezi", la Teatrul Amzei. De la ora 16.00 se joacă "Scapă-mă de nevastă-mea!", la Teatrul în Culise, şi "Încurcătură la nivel înalt", la Teatrul Elisabeta. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Artă", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Trei surori", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Mici crime conjugale", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Duminică, 26 aprilie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Fata babei și fata moșului", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 16.00 se joacă piesa "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta, de la ora 17.00 se joacă "Divorț în ziua nunții", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.30 se joacă "Trei surori în Atena", la Teatrul Amzei, şi "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "(R)evoluție", la Teatrul Excelsior, sau "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 25-26 aprilie

Sâmbătă, 25 aprilie, trupa Bosquito susţine un concert în Berăria H, de la ora 19.00, în timp ce Tania Zâmbreanu susţine un recital cameral la Ateneul Român, tot de la ora 19.00. De asemenea, la Restaurant Elisabeta avem un concert susţinut de Alexia Țalavutis & Band, de la ora 21.00, în timp ce pe Mihai Mărgineanu îl puteţi vedea în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 26 aprilie, Alessandro Safina susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00, trupa Krypton susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, în timp ce artiştii de la Robin and the Backstabbers susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 25-26 aprilie

În Superliga de fotbal, duminică, 26 aprilie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti.

Tot duminică se joacă şi meciurile de baschet masculin Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti (Sala Dinamo, ora 18.00), CSO Voluntari - SCMU Craiova (Sala Gabriela Szabo, ora 19.00) şi Steaua Bucureşti - CSM Corona Braşov (Sala Mihai Viteazul, ora 19.00).

În Liga Naţională de volei masculin, sâmbătă, 25 aprilie, se joacă meciurile CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - CSM Corona Braşov (Sala Politehnica, ora 18.00) şi Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti (Sala Dinamo, ora 18.00).

În Liga Naţională de volei feminin, sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Rapid se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi CSM Lugoj.

Duminică, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi echipa daneză Esbjerg.

Sâmbătă, de la ora 12.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Vaslui.

