28 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 aprilie

Pe 28 aprilie 1792, Franța invadează Țările de Jos austriece (actualele Belgia și Luxemburg), începând Războaiele Revoluției Franceze. Pe 28 aprilie 1859, velierul Pomona a naufragiat pe coasta Irlandei. 424 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 28 aprilie 1908 a fost înființată Societatea Scriitorilor Români, al cărei prim președinte a fost ales Cincinat Pavelescu. Pe 28 aprilie 1923 este inaugurat Stadionul Wembley, denumit inițial Empire Stadium.

Pe 28 aprilie 1945, Benito Mussolini și amanta sa, Clara Petacci, sunt capturați, în timp ce încercau să părăsească Italia, și executați de membrii mișcării de rezistență italiene. Pe 28 aprilie 1945, Germania nazistă folosește pentru ultima dată camerele de gazare pentru a executa 33 de lideri socialiști și comuniști, din Austria Superioară, în lagărul de concentrare Mauthausen. Pe 28 aprilie 1952 ia sfârșit ocupația Japoniei de către Statele Unite ale Americii. Pe 28 aprilie 1969, Charles de Gaulle demisionează din funcția de președinte al Franței. Pe 28 aprilie 1986, niveluri ridicate de radiații, rezultate în urma dezastrului de la Cernobîl, sunt detectate la Centrala nucleară Forsmark din Suedia, determinând autoritățile sovietice să recunoască public accidentul petrecut cu două zile în urmă. Pe 28 aprilie 1992 se încheie procesul fostului șef al Securității, Iulian Vlad, care este condamnat la 12 ani închisoare și degradare militară. Pe 28 aprilie 2001, milionarul american Dennis Tito a devenit primul om care a plecat în spațiu ca turist. Pe 28 aprilie 2004, CBS difuzează fotografii în care erau surprinși soldați americani maltratând și umilind prizonieri irakieni în închisoarea Abu Ghraib, de lângă Bagdad.

Nașteri pe 28 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 aprilie, de la Regele Eduard al IV-lea al Angliei, născut pe 28 aprilie 1442, sau James Monroe, al 5-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, născut pe 28 aprilie 1758, şi până la actorul american Lionel Barrymore, născut pe 28 aprilie 1878, sau Saddam Hussein, al 5-lea președinte al Irakului, născut pe 28 aprilie 1937.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 28 aprilie s-au născut personalităţi precum actriţa suedeză Ann Margret, născută pe 28 aprilie 1941, comediantul american Jay Leno, născut pe 28 aprilie 1950, Cristian Grețcu, membru al grupului Divertis, născut pe 28 aprilie 1960, actriţa spaniolă Penélope Cruz, născută pe 28 aprilie 1974, omul de televiziune român Alessandra Stoicescu, născută pe 28 aprilie 1976, ciclistul britanic Bradley Wiggins, născut pe 28 aprilie 1980, sau actriţa americană Jessica Alba, născută pe 28 aprilie 1981.

Decese pe 28 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 aprilie. Dintre acestea amintim pe Regele Fuad I al Egiptului, decedat pe 28 aprilie 1936, dictatorul italian Benito Mussolini, executat pe 28 aprilie 1945, pictorul irlandez Francis Bacon, decedat pe 28 aprilie 1992, generalul rus Aleksandr Lebed, decedat pe 28 aprilie 2000, sau astronautul american Michael Collins, decedat pe 28 aprilie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 28 aprilie, printre alţii, pe politicianul Lascăr Rosetti, decedat pe 28 aprilie 1884, poetul Alexandru Jebeleanu, decedat pe 28 aprilie 1996, sau prozatorul Ovid S. Crohmălniceanu, decedat pe 28 aprilie 2000.

