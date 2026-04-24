25 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 25 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 25 aprilie

Pe 25 aprilie 1707, în Războiul Succesiunii Spaniole, armatele franco-spaniole înving trupele alianței formată din Portugalia, Anglia și Provinciile Unite, în bătălia de la Almansa. Pe 25 aprilie 1719 este publicat romanul "Robinson Crusoe" al lui Daniel Defoe. Pe 25 aprilie 1792, "La Marseillaise" (imnul național al Franței) este compus de Claude Joseph Rouget de Lisle. Pe 25 aprilie 1792, tâlharul Nicolas J. Pelletier a devenit prima persoană executată prin ghilotinare. Pe 25 aprilie 1859 a început construirea Canalului Suez. Construcția s–a încheiat la 17 noiembrie 1869. Pe 25 aprilie 1898, SUA declară război Spaniei. În urma acestuia, Spania renunță la suveranitatea asupra Cubei și cedează Statelor Unite insulele Puerto Rico, Guam și Filipine. Pe 25 aprilie 1901, New York a devenit primul stat american în care posesorii de automobile au fost obigați să-și monteze plăcuțe de înmatriculare pe mașini.

Pe 25 aprilie 1920 a luat ființă Compania Franco–Română de Navigație Aeriană (CFRNA) care avea să deschidă prima linie aeriană între Franța și România. Pe 25 aprilie 1932 a fost creată Armata Populară Coreeană. Pe 25 aprilie 1945 înregistrăm Ziua Elbei, ziua în care trupele sovietice și americane s-au întâlnit întâi pe Râul Elba, lângă Torgau, în Germania. Pe 25 aprilie 1945 înregistrăm sfârșitul Republicii Sociale Italiene. Pe 25 aprilie 1945 a avut loc Conferința de la San Francisco, în vederea înființării ONU. Pe 25 aprilie 1974, în Portugalia a avut loc "Revoluția garoafelor", care a înlăturat regimul de dictatură fascistă instaurat de Antonio de Oliveira Salazar în 1933 și a deschis calea spre restaurarea democrației ("Ziua libertății"). Pe 25 aprilie 2005, România și Bulgaria semnează, la Luxemburg, Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Pe 25 aprilie 2007 au loc uneraliile de stat ale lui Boris Elțîn, primele care au loc cu participarea și sprijinul Bisericii Ortodoxe Ruse, care nu se mai implicase în ceremoniile funerare ale unui lider rus de la decesul Ţarului Alexandru al III-lea, în 1894. Pe 25 aprilie 2009, în România a avut loc un seism de 5,3 grade pe scara Richter.

Nașteri pe 25 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 25 aprilie, de la Regele Ludovic al IX-lea al Franței, născut pe 25 aprilie 1214, sau Regele Eduard al II-lea al Angliei, născut pe 25 aprilie 1284, şi până la politicianul englez Oliver Cromwell, născut pe 25 aprilie 1599, sau fizicianul italian Guglielmo Marconi, născut pe 25 aprilie 1874.

Tot într-o zi de 25 aprilie s-au născut şi personalităţi precum cântăreaţa americană Ella Fitzgerald, născută pe 25 aprilie 1917, Sofia Ionescu-Ogrezeanu, prima femeie neurochirurg din lume, născută pe 25 aprilie 1920, atleta română Lia Manoliu, născută pe 25 aprilie 1932, actorul american Al Pacino, născut pe 25 aprilie 1940, politicianul rus Vladimir Jirinovski, născut pe 25 aprilie 1946, actriţa americană Renée Zellweger, născută pe 25 aprilie 1969, sau actorul american Jason Lee, născut pe 25 aprilie 1970.

Decese pe 25 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 25 aprilie. Dintre acestea amintim pe astronomul suedez Anders Celsius, decedat pe 25 aprilie 1744, actriţa americană Ginger Rogers, decedată pe 25 aprilie 1995, fotbalistul şi antrenorul spaniol de fotbal Tito Vilanova, decedat pe 25 aprilie 2014, sau muzicianul şi actorul american Harry Belafonte, decedat pe 25 aprilie 2023.

Tot într-o zi de 25 aprilie şi-au pierdut viaţa şi Ioan Căianu, primul autor atestat de muzică cultă din Transilvania, decedat pe 25 aprilie 1687, politicianul Alexandru C. Moruzi, decedat pe 25 aprilie 1873, pictorul şi graficianul român Iosif Iser, decedat pe 25 aprilie 1958, sau regizorul român Petre Bokor, decedat pe 25 aprilie 2014.

