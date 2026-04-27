28 aprilie, Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 28 aprilie, sunt prăznuiţi Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Iason şi Sosipatru au făcut parte din cei Şaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. Conform crestinortodox.ro, despre Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru aflăm din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, unde acesta îi numeşte de un neam cu el (Romani 16;21).

Sfântul Apostol Iason a fost numit Episcop al oraşului Tars de către Sfântul Apostol Pavel, în timp ce Sfântul Apostol Sosipatru a fost hirotonit Episcop în Iconium. Aceşti doi Apostoli au ajuns să predice cuvântul Evangheliei în Insula Corfu, unde au ridicat o biserică în cinstea Sfântului Arhidiacon Ştefan. Aflând de activitatea lor misionară, regele insulei i-a trimis în închisoare, unde au fost închişi împreună cu şapte tâlhări. Apostolii le-au propovăduit acestora învăţătura lui Hristos şi i-au adus la dreapta credinţă. Auzind despre schimbarea tâlharilor, regele a poruncit ca aceştia să fie omorâţi. În acest fel, cei şapte tâlhari au luat cununa muceniciei.

Când regele îi tortura pe Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru, fiica lui, fecioara Cherchira, privea pătimirile lor. În acel moment s-a declarat şi ea creştină. Regele a poruncit apoi ca ea să fie închisă în temniţă. Văzând că fiica sa nu doreşte să se lepede de credinţa în Hristos, regele a poruncit să se dea foc temniţei în care era închisă. Printr-o minune dumnezeiască fecioara a rămas nevătămată. Văzând aceasta, regele a ordonat ca fiica lui să fie omorâtă de către arcaşi. La scurtă vreme, însă, s-a întâmplat ca regele să moară, iar Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru au rămas în viaţă.

Noul rege al insulei, primind Sfântul Botez, a oprit persecuţiile împotriva creştinilor. Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru au predicat Evanghelia şi au păstorit Biserica din Insula Corfu până la sfârşitul vieţii.

