Evenimente în Bucureşti, miercuri 3 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 3 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 3 decembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 3 decembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Crăiasa zăpezii", la Teatrul Țăndărică. De la ora 19.00 se joacă piese precum "Două pe față, două pe dos", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Opera de trei parale", care se joacă, de asemenea, la Teatrul Naţional Bucureşti.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Cum se face", la Sala Gloria, "Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls)", la Teatrul Excelsior, "Rinocerii", la Teatrul de Comedie, sau "Regina Maria – jurnal de război", la Teatrul Mic - Sala Studio, în timp ce de la ora 20.00 se joacă "Haos la Motel", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 3 decembrie

Alestorm, Lutharo şi Roses of Thieves susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Trupa Time Machine susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Cei de la The Mono Jacks susţin un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, în timp ce, de la ora 21.45, în Berăria H sunteţi aşteptaţi la un concert aniversar Nicolae Guţă.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 3 decembrie

De la ora 19.45, în Sala Dinamo se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Aalborg. Partida contează pentru Liga Campionilor.

De la ora 19.30, pe Patinoarul Berceni se joacă meciul de hochei pe gheaţă dintre Sportul Studenţesc şi CSM Galaţi.

