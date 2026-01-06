Evenimente în Bucureşti, miercuri 7 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 7 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână, dar pentru că 7 ianuarie este considerată zi liberă legală, suntem convinşi că bucureştenii găsesc portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de griji.

Din acest motiv am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 7 ianuarie, să vă relaxaţi, uitând de ceea ce vă produce bătăi de cap în programul de zi cu zi.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 7 ianuarie

Ziua de teatru începe încă de la ora 16.00, când se joacă piesa "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piesa "Titanic vals", de Tudor Mușatescu, la Teatrul Naţional Bucureşti.

Seara de teatru se încheie, practic, cu piesa "Un gigolo de 2 lei", care se joacă la Teatrul Roșu, de la ora 19.30.

Concerte în Bucureşti, miercuri 7 ianuarie

Încă de la ora 12.00, la Berăria H este programat un concert special "Jazzy Wednesday de Sf. Ion". În continuarea programului de la Berăria H, de la ora 20.15 sunteţi invitaţi la un alt concert special susţinut de Viorica, Ioniţă şi Taraful din Clejani.

De la ora 20.00, în The Pub Universităţii are loc un concert tribut Rush, concert susţinut de trupa Subdivisions, iar de la ora 20.30, în Riviera Park sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de inegalabila Mirabela Dauer.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 7 ianuarie

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă pentru tineret continuă la Patinoarul Berceni cu trei noi meciuri.

De la ora 12.30 se joacă meciul Coreea de Sud - China, de la ora 16.00 se joacă meciul Croaţia - Marea Britanie, iar de la ora 19.30 se joacă meciul România - Spania.

