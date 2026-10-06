Evenimente în Bucureşti, miercuri 7 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 7 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Secretul familiei Posket" se joacă miercuri, 7 octombrie, la Teatrul Naţional Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 7 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 7 octombrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Muzici și faze", la Teatrul Excelsior. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Procesul lui Eichmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Secretul familiei Posket", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Vinovat. Nevinovat", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "Cloaca", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, miercuri 7 octombrie

Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă susţin de la ora 19.00, la Sala Palatului, un concert intitulat "3 Tenori ieșeni & Friends". Madball, Desolated, Combust şi Expectations susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Artiştii de la Susanna Massetti Quartet susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Aurel Şova susţine un concert, alături de band-ul său, pe terasa Berăriei H, de la ora 20.15.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 7 octombrie

De la ora 19.00, în Sala Sporturilor "Gabriela Szabo" se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi echipa estoniană TalTech Tallinn.

Din Liga Naţională de handbal feminin miercuri se joacă două meciuri în Bucureşti. De la ora 15.00, în Sala Agronomia, se joacă partida dintre CSU Ştiinţa Bucureşti şi CSM Corona Braşov. De la ora 18.00, în Sala Rapid se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea.