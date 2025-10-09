Evenimente în Bucureşti, vineri 10 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 10 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 10 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 10 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 10 octombrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesele "Anticlimax", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Țăndărică. De la ora 19.00 se joacă piese precum "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, sau "Lecția", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi piese precum "Stela", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Băieții de zinc", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "American Buffalo", la Teatrul de Artă, "Macbeth", la Teatrul Odeon, sau "Căsătoria", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

Concerte în Bucureşti, vineri 10 octombrie

Azteca lansează albumul "iNGER & D3MON" prin intermediul unui concert susţinut la Arenele Romane, de la ora 19.00. Clara-Jumi Kang susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Pe Rareș Andrei Păuna şi Puiu Crețu îi puteţi vedea în concert la Gilda Music Lounge, de la ora 19.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 10 octombrie

Naţionala de fotbal U20 a României dă piept cu echipa similară a Cehiei într-un meci care se joacă de la ora 17.00, pe Stadionul "Concordia" din Chiajna.

