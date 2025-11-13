Evenimente în Bucureşti, vineri 14 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 14 noiembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 14 noiembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 14 noiembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 14 noiembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Iona", la Teatrul Dramaturgilor Români. De la ora 18.00 se joacă piese precum "Frumoasa și bestia", la Teatrul Țăndărică, sau "Amintiri din copilărie", la Teatrul Ion Creangă.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Senzații noi", la FF Theatre, "Proorocul Ilie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Frumos e în septembrie la Veneția", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Don Juan", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Bani din cer", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Mici crime conjugale", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, vineri 14 noiembrie

De la ora 19.00, Justina Gringytė susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român. De la ora 19.00, Jurjak susţine un concert aniversar în Quantic Pub.

De la ora 19.30, trupa Bere Gratis susţine un concert la Circul Metropolitan Bucureşti. De la ora 20.00, Mircea Vintilă susţine un concert aniversar la The Pub Universităţii. Cei de la Mindthegap Trio lansează albumul "Unspoken" prin intermediul unui concert susţinut în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 14 noiembrie

De la ora 17.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei feminin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Bucureşti.

Tot vineri, pe Patinoarul Berceni ar urma să se joace şi două meciuri de hochei pe gheaţă, Red Hawks Bucureşti - CSM Galaţi (19.30) şi Sportul Studenţesc - CSHC Fenestela 68 (ora 15.30).

