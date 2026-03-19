Evenimente în Bucureşti, vineri 20 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 20 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Piesa de teatru "Delta" se joacă vineri, 20 martie, la Teatrul Mic din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 20 martie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 20 martie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 20 martie

În Aula Magna Politehnica București, în cadrul proiectului "Teatru pentru BAC", vineri se joacă piesa "Iona", în trei reprezentaţii diferite, de la 13.00, 16.00 şi 19.00.

De la 18.00, la Teatrul Ţăndărică se joacă piesa pentru copii "Pinocchio". De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Oraşul nostru", la Teatrul Excelsior, "Cină cu prieteni", Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Delta", la Teatrul Mic, "Regina Maria – jurnal de război", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Ca-n cer", la Teatrul în Culise.

Concerte în Bucureşti, vineri 20 martie

De la ora 19.00, Josef Spaceck susţine un concert simfonic la Ateneul Român. De la ora 19.00, trupa Implant pentru Refuz lansează un single nou, prin intermediul unui concert susţinut în Quantic Pub.

Trupa FourCast susţine concertul de debut în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 20.00, în timp ce pe The Urs îl puteţi vedea în concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30. Şi tot de la 21.30 avem programat şi un concert susţinut de Taraful Marian Mexicanu’ în 14thLANE.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 20 martie

De la ora 19.00, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre FCSB şi UTA Arad. Partida contează pentru etapa a 2-a a play-out-ului Superligii.

De la ora 18.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti.

De la ora 16.00, în Sala Polivalentă Elite Performance Sun Plaza Mall se joacă meciul de volei feminin dintre CSM Bucureşti şi CSM Corona Braşov.

