Atac violent într-o comună din Teleorman. Un bărbat este în comă după ce el, fratele său şi soţia acestuia au fost spulberaţi intenţionat de o maşina condusă de un individ de 20 de ani.

Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Motivul atacului este neclar, pentru că victimele nu se cunoşteau cu agresorii. În maşină erau şi trei minori, care au coborât după impact şi i-au lovit pe cei întinşi pe stradă.

Un al patrulea minor a sărit pur şi simplu din autoturism pentru că nu a vrut să fie implicat în conflict.

Articolul continuă după reclamă

Șoferul autoturismului a fost arestat pentru tentativă de omor, iar pasagerii minori sunt anchetaţi pentru loviri şi alte violenţe.

Cătălina Osman

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰