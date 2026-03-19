Video Momentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comă
Atac violent într-o comună din Teleorman. Un bărbat este în comă după ce el, fratele său şi soţia acestuia au fost spulberaţi intenţionat de o maşina condusă de un individ de 20 de ani.
Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.
Motivul atacului este neclar, pentru că victimele nu se cunoşteau cu agresorii. În maşină erau şi trei minori, care au coborât după impact şi i-au lovit pe cei întinşi pe stradă.
Un al patrulea minor a sărit pur şi simplu din autoturism pentru că nu a vrut să fie implicat în conflict.
Șoferul autoturismului a fost arestat pentru tentativă de omor, iar pasagerii minori sunt anchetaţi pentru loviri şi alte violenţe.
