Video Momentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comă

Atac violent într-o comună din Teleorman. Un bărbat este în comă după ce el, fratele său şi soţia acestuia au fost spulberaţi intenţionat de o maşina condusă de un individ de 20 de ani. 

de Cătălina Osman

la 19.03.2026 , 15:02

Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Motivul atacului este neclar, pentru că victimele nu se cunoşteau cu agresorii. În maşină erau şi trei minori, care au coborât după impact şi i-au lovit pe cei întinşi pe stradă.

Un al patrulea minor a sărit pur şi simplu din autoturism pentru că nu a vrut să fie implicat în conflict.

Șoferul autoturismului a fost arestat pentru tentativă de omor, iar pasagerii minori sunt anchetaţi pentru loviri şi alte violenţe.

Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
