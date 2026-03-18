Au trecut mai bine de 10 ore de la accidentul naval din largul Portului Midia, însă cei patru marinari dispăruţi în adâncuri sunt de negăsit. Apa are, în zonă, mai bine de 15 metri adâncime, marea este agitată iar vizibilitatea e foarte scăzută - scafandrii abia au reuşit, în urmă cu puţin timp, localizarea epavei remorcherului. Erau cinci oameni pe Astana, unul singur a fost recuperat din apă, dar medicii nu au reuşit să îl salveze. Cea mai tânără victimă are 26 de ani - motoristul navei avea nuntă programată în septembrie.

Update. A fost găsită încă o persoană în zona unde s-a scufundat remorca şi au început procedurile de aducere la mal. Sunt şi ceilalți reperați, urmează procedura de scoatere.

Ceva nu a mers cum trebuie într-o misiune ce trebuia să fie una banală. Remorcherul Astana asista un petrolier să descarce ţiţei, într-o conductă situată la peste 8 kilometri de ţărm, când, într-un viraj, elicea s-a opintit, iar motoarele au cedat. Ce s-a întâmplat exact, e greu de spus. Navigatori cu experienţă cred însă că navele erau legate printr-o parâmă şi probabil nimeni nu a reuşit să o desfacă la timp. Cablul s-a tensionat, iar nava mult mai mare a provocat, involuntar, răsturnarea remorcherului.

Ipoteze despre momentul în care remorcherul s-a răsturnat

"A fost probabil un cumul de factori. Nava s-o fi pus înainte, pentru a încerca să se mişte, remorca întinsă, motoarele căzute de la remorcher, s-a produs un unghi de rotire foarte violent, adică şuvoiul de apă a împins partea de scufundare a remorcherului, ca să vorbim pe limba tuturor, în exterior şi remorca l-a tras în interior. Îţi dă un unghi de rotire foarte rapid, în care nu mai ai ce să mai faci", a explicat Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorului din România.

"Dacă rămâi blackout şi are gang mare şi nu apuci în câteva secunde, te răstoarnă. Ceea ce s-a întâmplat, s-a răsturnat", a spus Constantin Cărare, coleg cu marinarii dispăruţi.

Nava s-a scufundat în doar câteva minute

Marea era agitată, astăzi au fost valuri şi de 2 metri. Astana a luat rapid apă şi a ajuns cu susul în jos în doar câteva minute - marinarul găsit la suprafaţă e, mai mult ca sigur, singurul care a reuşit să iasă pe punte. Portul Midia s-a transformat în centru de comandă, iar în sprijin au fost trimise echipaje de la Forţele Navale, cu echipamente de cercetare subacvatica şi un sonar.

"Misiunea de căutare-salvare este una extrem de dificilă. Intervin peste 20 de scafandri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Română de Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare, dar şi de la o firmă privată. Militarii au venit în sprijin pentru că marea este agitată, iar vizibilitatea este redusă", transmite Andreea Filip, reporter Observator.

Mărturii dureroase ale apropiaților

Constantin Cărare: Eram prieteni de familie, am fost şi plecaţi...

Reporter: Adică aţi navigat cu ei.

Constantin Cărare: Da, da. Şi în concediu, cu toţii. Toţi cinci.

Reporter: O tragedie.

Constantin Cărare: Da. Pleci şi nu mai ştii dacă te întorci. Eu bănuiesc că sunt în remorcher, blocaţi.

La timona navei era Sorin Tufan, în vârstă de 57 de ani. În anii ‘90, a strălucit în culorile alb-albastre - a jucat pentru Farul Constanţa, a ajuns la Steaua Bucureşti, însă o accidentare gravă i-a pus capăt carierei.

După ce s-a retras din fotbal, Sorin Tufan a ales o carieră pe mare. Era unul dintre cei doi căpitani ai remorcherului Astana în momentul în care a avut loc tragedia. Pentru că operațiunea la care participau trebuia sa fie monitorizată în permanenţă timp de 36 de ore, bărbatul de 57 de ani a fost chemat de acasă.

Trupul unui singur marinar, recuperat

Un singur marinar a fost recuperat din apă de echipajul remorcherului Bucureşti, imediat după accident. Medicii l-au resuscitat mai bine de o oră, însă a fost în zadar.

"Prietenul meu are 2 băieţi, Sorin Tufan la fel. Un prieten pe care l-am angajat aici, am vorbit că aveau nevoie de motorist, 25 de ani, trebuia să se căsătorească în septembrie", a povestit colegul marinarilor dispăruţi.

Nava Amadeus, sub pavilion insulele Marshall, descărca ţiţei la Monoboy, o geamandură uriaşă, aflată în larg, ce permite descărcarea de combustibil, printr-o conductă, direct în rafinărie. Manevrele au fost sistate la timp, pentru prevenirea unei tragedii şi mai mari. Autorităţile încearcă acum să refacă filmul accidentului naval.

Ancheta continuă pentru a stabili cauzele accidentului

"S-a oprit motorul, urmează a fi descoperite cauzele pentru care s-a întâmplat acest fapt. Nu se cunosc împrejurările", a precizat Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

Reporter: Ce să se fi întâmplat oare?

Tatăl unei victime: Nu ştiu, o să aflăm. Dar, oricum, în viaţă nu mai e niciunul. A făcut ceea ce nu trebuia să facă. Au luat remorcă fără să aibă remorcherul cârlig de remorcă. Nava ţinută nu a fost atentă la remorcher şi i-a băgat la fund.

Remorcherul scufundat în Portul Midia a fost construit în 2006, în Ţările de Jos. Zece ani mai târziu a ajuns în posesia Midia Marine Terminal, împreună cu nava soră, Bluebird. Atunci au fost rebotezate Astana, respectiv Bucureşti, şi au arborat pentru prima oară pavilionul românesc.

