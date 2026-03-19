Credincioşii ortodocşi mai au aproape o lună din Postul Paştelui, cel mai lung şi aspru, şi care are doar două dezlegări la peşte. Iar anul acesta,pe lângă restricţiile alimentare, oamenii trebuie să facă faţă şi unor preţuri mai ridicate, mai ales la verdeţuri.

Cu o durată de 40 de zile, Postul Paştelui este cel mai lung şi strict din an. O perioadă grea, dar dacă ne ajutăm de câteva trucuri, putem trece mult mai uşor.

"Recomand combinaţia dintre leguminoase şi cereale integrale, dintre leguminoase şi nuci şi seminţe sau dintre produse de panificaţie integrale şi nuci seminţe sau derivatele din acestea", spune Daniela Bălănucă, nutriționist dietetician.

Şi pentru că este primăvară în toată regula, după iarna grea, cu toţii visăm la farfurii pline cu verdeţuri. Însă pofta trece rapid, mai ales când ajungem la piaţă şi vedem cât costă. De exemplu, un kilogram de urzici se vinde cu 60 de lei.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt bunicuţe, pensionari, mai vin, îşi mai drămuiesc bănuţii şi mai vin, mai cumpără un spanac, o ceapă verde, un pătrunjel", spune un producător.

"În special legumele, ceapă, roşii, ardei vinete, ridichi, scumpe dar mergem înainte".

"De toate, verdeţuri multe, cartofi, fasole".

"Avem şi în cămară, toate felurile borcane cu zacuscă, cu zarzavaturi", spun oamenii.

Cine nu are timp să gătească sau nu mai ştie ce combinaţii să facă în farfurie, poate apela la restaurantele ce îi aşteaptă cu o gamă variată de meniuri de post, mâncăruri ce pot fi inclusiv comandate.

Medicii ne atrag însă atenţia.

"Organismul se va simţi foarte slăbit. Energia nervoasă de asemenea scade foarte mult. Astenia de primăvară se combină şi ea cu aceste lipsuri de proteine în special", spune dr Irina Badrajan, medic de familie.

Există totuşi şi avantaje.

"Beneficiile unei alimentaţii de post sunt nenumărate printre care reducerea inflamaţiei, îmbunătăţirea profilului glicemic, chiar şi o scădere în greutate moderată", spune Daniela Bălănucă, nutriționist dietetician.

În Postul Paştelui sunt doar două dezlegări la peşte pe 25 martie de Buna Vestire şi în Duminica Floriilor.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰