Poveste extrem de încâlcită într-o şcoală gimnazială din Iaşi. Un elev care ar fi fost victima bullingului a ajuns să fie acuzat de violenţă iar împotriva lui s-a emis un ordin de protecţie. Situaţia s-a complicat. Elevul nu s-a dus la şcoală pe perioada în care avea interdicţie, pentru a nu ajunge la poliţie, iar acum reprezentanţii şcolii refuză să-i motiveze absenţele. În plus părinţii băiatului fac acuzaţii.

Totul ar fi început în clasa respectivă la scurt timp după ce elevul care s-a ales cu ordin de restricție a fost transferat în această unitate de învățământ.

În cele din urmă, în decembrie, ar fi avut loc și un conflict cu violență fizică, însă în afara școlii, undeva în oraș. Elevul s-ar fi luat la bătaie cu un alt copil, iar acesta a depus plângere la poliție, ceea ce a dus la emiterea unui ordin de protecție.

Prin urmare, elevul nu a mai avut voie să se apropie de colegul său pentru o perioadă inițială de 8 luni, ulterior redusă la 3 luni.

Din luna ianuarie, acesta nu a mai frecventat cursurile, iar în urmă cu aproximativ o săptămână a fost informat și directorul unității de învățământ despre situație. Acesta susține că nu a fost solicitat transferul elevului într-o altă clasă sau la o altă școală, menționând că s-ar fi putut găsi soluții dacă părintele ar fi cerut acest lucru.

La rândul său, tatăl elevului susține că fiul său este, de fapt, victima în acest caz. Acesta afirmă că totul ar fi pornit de la un conflict cu diriginta, pe care o acuză că ar fi solicitat bani pentru diverse atenții și cadouri pentru profesori, pe care le-a considerat nejustificate.

Potrivit acestuia, situația ar fi degenerat ulterior, iar copilul său ar fi fost victima bullingului în clasă, ceea ce ar fi dus, în final, la acest conflict.

