Video Ordin de protecţie împotriva unui elev, care ar fi fost victima bullying-ului. Absenţele nu vor fi motivate

Poveste extrem de încâlcită într-o şcoală gimnazială din Iaşi. Un elev care ar fi fost victima bullingului a ajuns să fie acuzat de violenţă iar împotriva lui s-a emis un ordin de protecţie. Situaţia s-a complicat. Elevul nu s-a dus la şcoală pe perioada în care avea interdicţie, pentru a nu ajunge la poliţie, iar acum reprezentanţii şcolii refuză să-i motiveze absenţele. În plus părinţii băiatului fac acuzaţii. 

de Clara Mihociu

la 19.03.2026 , 14:21

Totul ar fi început în clasa respectivă la scurt timp după ce elevul care s-a ales cu ordin de restricție a fost transferat în această unitate de învățământ.

În cele din urmă, în decembrie, ar fi avut loc și un conflict cu violență fizică, însă în afara școlii, undeva în oraș. Elevul s-ar fi luat la bătaie cu un alt copil, iar acesta a depus plângere la poliție, ceea ce a dus la emiterea unui ordin de protecție.

Prin urmare, elevul nu a mai avut voie să se apropie de colegul său pentru o perioadă inițială de 8 luni, ulterior redusă la 3 luni.

Din luna ianuarie, acesta nu a mai frecventat cursurile, iar în urmă cu aproximativ o săptămână a fost informat și directorul unității de învățământ despre situație. Acesta susține că nu a fost solicitat transferul elevului într-o altă clasă sau la o altă școală, menționând că s-ar fi putut găsi soluții dacă părintele ar fi cerut acest lucru.

La rândul său, tatăl elevului susține că fiul său este, de fapt, victima în acest caz. Acesta afirmă că totul ar fi pornit de la un conflict cu diriginta, pe care o acuză că ar fi solicitat bani pentru diverse atenții și cadouri pentru profesori, pe care le-a considerat nejustificate.

Potrivit acestuia, situația ar fi degenerat ulterior, iar copilul său ar fi fost victima bullingului în clasă, ceea ce ar fi dus, în final, la acest conflict.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
Observator » Evenimente » Ordin de protecţie împotriva unui elev, care ar fi fost victima bullying-ului. Absenţele nu vor fi motivate
