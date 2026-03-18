19 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 19 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 19 martie

Pe 19 martie 1452, Regele Friedrich al III-lea este încoronat Împărat al Sfântului Imperiu Roman de Papa Nicolae al V-lea, la Roma. Este ultima încoronare imperială din Roma. Pe 19 martie 1823, după mai puțin de un an la putere, Augustin I al Mexicului, primul împărat al Mexicului, abdică în urma protestelor conduse de Generalul Santa Anna. Împăratul primește o pensie, dar trebuie să plece în străinătate. Pe 19 martie 1888 a demisionat Guvernul condus de Ion C. Brătianu. S-a format un nou Guvern, condus de junimistul Theodor Rosetti. Pe 19 martie 1895, Auguste și Louis Lumière înregistrează primele lor imagini folosind noua lor cameră cinematografică brevetată. Pe 19 martie 1911, inițiată de Clara Zetkin, se sărbătorește pentru prima dată Ziua Internațională a Femeii în Germania, Danemarca, Austro-Ungaria și Elveția. Pe 19 martie 1931, City Bank, din New York, este prima bancă din istoria Statelor Unite ce cade victimă unui jaf armat.

Pe 19 martie 1932, după nouă ani de la începerea construcţiei, se deschide oficial Harbour Bridge, din Sydney, unul dintre cele mai lungi poduri din lume. Pe 19 martie 1944, în Al Doilea Război Mondial, în cadrul Operațiunii Margareta I, trupele naziste ocupă Ungaria. Pe 19 martie 1945, în largul coastei Japoniei, un bombardier lovește portavionul USS Franklin, ucigând 724 de membri ai echpajului. Pe 19 martie 1945, Hitler semnează Decretul Nero privind distrugerea infrastructurii economiei germane pentru a nu mai putea fi utilizată de trupele aliate. Pe 19 martie 1949 a avut loc Congresul de constituire a Uniunii Tineretului Comunist – UTC. Pe 19 martie 1953 au fost televizate pentru prima oară Premiile Academiei Americane de Film (Premiile Oscar). Pe 19 martie 1958 a fost creat Parlamentul European, ca for consultativ al Uniunii Europene. Pe 19 martie 1990 izbucnesc violențele interetnice de la Târgu Mureș.

Nașteri pe 19 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 19 martie, de la exploratorul scoţian David Livingstone, născut pe 19 martie 1813, sau politicianul român Nicolae Hurmuzaki, născut pe 19 martie 1826, şi până la justiţiarul american Wyatt Earp, născut pe 19 martie 1848, sau ofiţerul nazist Adolf Eichmann, născut pe 19 martie 1906.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 19 martie s-au născut personalităţi precum pianistul şi compozitorul Dinu Lipatti, născut pe 19 martie 1917, actriţa elveţiană Ursula Andress, născută pe 19 martie 1936, actriţa americană Glenn Close, născută pe 19 martie 1947, actorul american Bruce Willis, născut pe 19 martie 1955, sau fotbalistul italian Alessandro Nesta, născut pe 19 martie 1976.

Decese pe 19 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 19 martie. Dintre acestea amintim pe Papa Clement al XI-lea, decedat pe 19 martie 1721, vulcanologul italian Giuseppe Mercalli, decedat pe 19 martie 1914, inginerul şi inventatorul american John DeLorean, decedat pe 19 martie 2005, scriitorul britanic Arthur C. Clarke, decedat pe 19 martie 2008, sau actorul britanic Paul Scofield, decedat pe 19 martie 2008.

Tot într-o zi de 19 martie şi-au pierdut viaţa şi scriitorul român Nicolae Filimon, decedat pe 19 martie 1865, liderul comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, decedat pe 19 martie 1965, artistul român Ion Dolănescu, decedat pe 19 martie 2009, actriţa română Irina Petrescu, decedată pe 19 martie 2013, sau vedeta de televiziune Andrei Gheorghe, decedat pe 19 martie 2018.

