Tragedie pe mare. Un marinar a murit, iar alţi patru sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat în largul Portului Midia. Cu 20 de minute înainte de ora 9, nava asista la descărcarea unui tanc petrolier. Atunci s-a întâmplat ceva - motoarele s-au oprit brusc, iar nava s-a scufundat.

Pompieri, echipe SMURD, scafandri și chiar un elicopter. Toate mobilizate într-o misiune contracronometru: salvarea celor 5 marinari care s-au scufundat odată cu remorcherul Astana. Doar unul dintre ei a ieşit la suprafaţă. Rudele aşteaptă în port cu sufletul la gură.

"Deocamdată nu ştiu nimic. Sunt patru acolo. Nu a scăpat niciunul, vă spun eu. Am trăit tot pe mare", a spus un martor.

"Misiunea de căutare-salvare este una extrem de dificilă. Intervin peste 20 de scafandri de la ISU, ARSVOM, dar și de la o firma privată. Militarii au venit în sprijin pentru că marea este agitată, iar vizibilitatea zero", transmite reporterul Andreea Filip pentru Observator 16.

Cum s-a produs tragedia pe mare

"Remorcherul Astana a avut la bord 5 membri de echipaj. Toţi de naţionalitate română. Patru dintre ei au fost daţi dispăruţi, iar unul a fost recuperat din apă şi dus în portul Midia unde a fost predat la ambulanţă", a declarat Adrian Stancu, director adjunct Căpitănia Zonală Constanța.

Minute în şir, medicii l-au resuscitat, sperând într-o minune. Marinarul a murit, în timp ce colegii lui, aflaţi încă la bord, erau captivi în interiorul navei scufundate.

Remorcherul "Astana" era pe poziţie încă din timpul nopții - la 11 minute după miezul nopţii, apărea pe radare, la câţiva kilometri în larg.

Dimineața, în jurul orei 08:40, remorcherul asista la descărcarea unui tanc petrolier aflat în largul Portului Midia. O operaţiune de rutină.

În timpul unui viraj în jurul navei, motorul remorcherului s-a oprit brusc, iar ambarcaţiunea s-a răsturnat. Unul dintre căpitani a apucat să transmită pilotului de pe cealaltă navă defecţiunea.

Ipoteze despre cauza accidentului

"La un moment dat remorcherul Astana anunţă prin staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi că nava se află în propulsie. La un moment dat, la bordul navei Amadeus a procedat la verificări. A descoperit în bord că remorcherul era deja răsturnat pe bordul tribord la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală", a mai precizat Adrian Stancu pentru Observator 16.

Explicaţiile ar putea fi mai multe.

"S-a produs un unghi de rotire foarte violent. Adică şuvoiul de apă a împins partea scufundată a remorcherului în exterior şi remorca l-a tras în interior. Este cel mai plauzibil accident: îţi dă un unghi de rotire foarte rapid unde nu mai ai ce să faci", a explicat Adrian Mihălcioiu, de la Sindicatul Liber al Navigatorilor.

Cine sunt victimele tragediei de la Midia

Printre victime se numără și Sorin Tufan, fost fundaș la Farul Constanța și Steaua București.

După retragerea din fotbal, Sorin Tufan a ales o cariera pe mare. Era căpitanul remorcherului Astana în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Surse din anchetă spun că bărbatul de 57 de ani nu ar fi trebuit să fie la serviciu, dar a făcut un schimb de tură.

"Remorcherul trebuia să stea 36 de ore, cât descarcă nava. Zaharia Ştefan fiind singurul căpitan, trebuia să aibă 2 să facă cart. Nu poți singur să stai acolo 36 de ore. Era tură liberă, dar era în standby", a spus un alt căpitan, prieten cu victimele.

Cel mai tânăr membru al echipajului, Sebastian Tămâianu, avea doar 26 de ani. El a fost şi cel care era la motor în momentul accidentului. Tânărul avea nunta planificată în septembrie.

