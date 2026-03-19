Ce pregătește Trump în războiul cu Iranul: cucerirea insulei Kharg și preluarea uraniului îmbogățit

Donald Trump ia în calcul să trimită mii de militari americani pentru a consolida operațiunile din Orientul Mijlociu, în timp ce armata SUA se pregătește pentru următoarea etapă a războiului cu Iranul. În acest moment 50.000 de soldați americani sunt în Orientul Mijlociu.

Desfășurarea de militari americani suplimentari în Orientul Mijlociu i-ar putea oferi lui Donald Trump noi opțiuni de acțiune, în contextul în care războiul împotriva Iranului a intrat în a treia săptămână, dezvăluie Reuters, citând un oficial american și mai multe surse aflate la curent cu situația.

Ce ar putea face armata SUA în continuare? Printre scenariile analizate se numără asigurarea tranzitului de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, misiune care ar urma să fie realizată în principal prin forțe aeriene și navale. Totuși, securizarea strâmtorii ar putea însemna și trimiterea de trupe americane pe țărmul Iranului, au declarat patru surse, inclusiv doi oficiali americani.

Administrația Trump a discutat și despre posibilitatea de a trimite trupe la sol pe insula Kharg, de unde Iranul exportă 90% din petrolul țării. Un oficial a avertizat însă că o astfel de operațiune ar fi extrem de riscantă, având în vedere capacitatea Iranului de a lovi insula cu rachete și drone.

Statele Unite au lovit deja ținte militare de pe insula Kharg pe 13 martie, iar Trump a amenințat că ar putea ataca și infrastructura petrolieră. Experții militari consideră însă că preluarea controlului asupra insulei ar fi mai avantajoasă decât distrugerea acesteia, având în vedere importanța sa economică.

Totuși, trimiterea de trupe terestre, chiar și pentru o operațiune limitată, ar implica riscuri politice majore pentru Trump, mai ales că majoritatea populației SUA nu este de acord cu intervenția în Iran sau, mai ales, cu trimiterea de soldați la sol.

Un alt scenariu luat în calcul este ca armata americană să preia controlul, printr-o intervenție terestră limitată, asupra stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului, însă și aici experții avertizează că o astfel de misiune ar fi extrem de complexă și periculoasă, chiar și pentru forțele de operațiuni speciale ale SUA.

Nu există încă o decizie imediată de a trimite trupe în Iran, dar opțiunea este luată în calcul, potrivit surselor citate, iar detaliile planurilor sunt ținute confidențiale. Un oficial de la Casa Albă a declarat că președintele Trump "păstrează toate opțiunile pe masă".

De la începutul conflictului, pe 28 februarie, SUA au efectuat peste 7.800 de lovituri și au distrus sau avariat peste 120 de nave iraniene. Până în prezent, 13 militari americani au fost uciși și aproximativ 200 răniți în conflict, majoritatea rănilor fiind ușoare, potrivit armatei SUA. Asta în condițiile în care Trump a criticat inclusiv în campania electorală din 2024 implicarea SUA în războaie externe. Săptămâna trecută, el a refuzat să excludă posibilitatea de a trimite soldaţi la sol în Iran.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că Trump are mai multe scenarii pentru a obține materialul nuclear al Iranului, dar nu a decis încă cum va proceda. Directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a spus, într-o declarație scrisă prezentată miercuri parlamentarilor americani, că programul de îmbogățire nucleară al Iranului a fost distrus de atacurile din iunie 2025, iar intrările în aceste facilități subterane au fost "acoperite și sigilate cu ciment".

Săptămâna viitoare este programat să ajungă în Orientul Mijlociu un grup naval amfibiu format din nave militare pregătite pentru operațiuni de debarcare și o unitate de elită de pușcași marini de peste 2.000 de militari. Desfășurările suplimentare de trupe nu ar include acest grup, potrivit surselor Reuters.

Aceste informaţii apar în contextul în care armata SUA pierde un număr semnificativ de forțe prin trimiterea portavionului USS Gerald R. Ford în Grecia pentru lucrări de mentenanță, după un incendiu izbucnit la bord, au mai precizat sursele citate.

Trump a oscilat și în privința securizării Strâmtorii Ormuz. După ce inițial a spus că marina americană ar putea escorta navele, ulterior el a cerut altor țări să contribuie la deblocarea rutei maritime. Supărat că a fost refuzat de aliaţii din NATO, Trump a sugerat miercuri chiar că poate renunţa la aceste eforturi.

