Evenimente în Bucureşti, miercuri 18 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 18 martie

În Aula Magna Politehnica București, în cadrul proiectului "Teatru pentru BAC", miercuri se joacă piesa "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război", în trei reprezentaţii diferite, de la 13.00, 16.00 şi 19.00.

De asemenea, tot miercuri se joacă şi piese precum "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, de la ora 18.00, "Hello, Ceaușescu", la Teatrul de Comedie - Sala Studio, de la ora 18.30, "Familia Addams", la Teatrul Excelsior, de la ora 19.00, "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, de la ora 19.00, "Despre dragoste, cu ură", la Teatrul Elisabeta, de la ora 19.00, sau "Despre oameni, doctori și rinoceri", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, de la ora 19.00.

Concerte în Bucureşti, miercuri 18 martie

De la ora 19.00, Mădălina Paşol susţine un recital de pian, la Ateneul Român. Trupa Celelalte Cuvinte relansează albumul "Stem" prin intermediul unui concert susţinut în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase susţin un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Trupa Sarmalele Reci susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Trupa Vama susţine un concert în Berăria H, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 18 martie

De la ora 19.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi Galatasaray Istanbul.

