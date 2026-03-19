Video Un bărbat şi-a atacat soţia cu toporul, în Galaţi. Vecinii au auzit ţipetele şi au sunat la 112

Un nou caz de violenţă în familie pune în pericol viaţa unei femei. Un individ din Galaţi a fost arestat pentru tentativă de omor după ce şi-a lovit partenera cu un topor. 

de Adrian Obreja

la 19.03.2026 , 14:10

Cei doi se aflau la locuința lor din comuna Foltești, județul Galați. Era seara de 1 martie când între ei a izbucnit o ceartă. Conflictul spontan a degenerat, iar la un moment dat bărbatul, orbit de furie, a pus mâna pe un topor și a lovit-o pe femeie în cap.

Vecinii au auzit țipetele și scandalul din locuință și au sunat la 112. La sosirea echipajelor de poliție și a ambulanței, victima a fost găsită prăbușită la pământ.

Anchetatorii au demarat cercetările la fața locului, iar femeia a fost transportată de urgență la spital. Medicii au reușit să o stabilizeze și să o opereze, iar în prezent este în viață și în afara pericolului, însă are nevoie în continuare de îngrijiri medicale de specialitate.

Între timp, bărbatul a fost reținut de procurori și audiat. Acesta a declarat că totul a pornit de la un conflict spontan. Ulterior, magistrații au decis arestarea preventivă pentru tentativă de omor.

Vă reamintim că un caz similar a avut loc recent în Brăila, unde un alt bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a înjunghiat soția, aflată în proces de divorț. Ambii sunt internați în spital, iar agresorul urmează să fie dus în arest după ce starea sa de sănătate va permite acest lucru.

