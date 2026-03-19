Un nou caz de violenţă în familie pune în pericol viaţa unei femei. Un individ din Galaţi a fost arestat pentru tentativă de omor după ce şi-a lovit partenera cu un topor.

Cei doi se aflau la locuința lor din comuna Foltești, județul Galați. Era seara de 1 martie când între ei a izbucnit o ceartă. Conflictul spontan a degenerat, iar la un moment dat bărbatul, orbit de furie, a pus mâna pe un topor și a lovit-o pe femeie în cap.

Vecinii au auzit țipetele și scandalul din locuință și au sunat la 112. La sosirea echipajelor de poliție și a ambulanței, victima a fost găsită prăbușită la pământ.

Anchetatorii au demarat cercetările la fața locului, iar femeia a fost transportată de urgență la spital. Medicii au reușit să o stabilizeze și să o opereze, iar în prezent este în viață și în afara pericolului, însă are nevoie în continuare de îngrijiri medicale de specialitate.

Între timp, bărbatul a fost reținut de procurori și audiat. Acesta a declarat că totul a pornit de la un conflict spontan. Ulterior, magistrații au decis arestarea preventivă pentru tentativă de omor.

Vă reamintim că un caz similar a avut loc recent în Brăila, unde un alt bărbat a fost arestat preventiv după ce și-a înjunghiat soția, aflată în proces de divorț. Ambii sunt internați în spital, iar agresorul urmează să fie dus în arest după ce starea sa de sănătate va permite acest lucru.

