Evenimente în Bucureşti, vineri 31 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 31 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 31 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 31 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 31 octombrie

Seara de teatru începe de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Amintiri din copilărie", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 18.30 se joacă "Romeo și Julieta", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Liniște în culise", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Fetița din Debara", la Teatrul de Artă, "Doamne ferește!", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Colecționarul", la Teatrul în Culise, "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Părinți și copii", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Concerte în Bucureşti, vineri 31 octombrie

În Berăria H, de la ora 18.45, sunteţi aşteptaţi la un concert tribut Michael Jackson susţinut de artistul italian Andrea Imparato. Lawrence Foster și Daniel Lozakovich susţin un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Pe Adrian Nour, Alexandru Borsan, Ciprian Pop, Mike Alex şi Ovidiu Chico Cristian îi puteţi urmări într-un concert susţinut la Restaurant Elisabeta, de la ora 21.00, iar trupa Compact va susţine un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 31 octombrie

De la ora 20.30, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi CFR Cluj, din etapa a 15-a, ultima a turului Superligii de fotbal.

Festivaluri în Bucureşti, vineri 31 octombrie

În perioada 30 octombrie - 9 noiembrie, în diferite locaţii din Bucureşti se desfăşoară a 12-a ediție a UrbanEye Film Festival, ediţie dedicată comemorării a 10 ani de la producerea tragediei din Club Colectiv.

Pe 31 octombrie şi 1 noiembrie, la Arenele Romane se desfăşoară East European Rock Alliance Festival, festival ce promite, conform organizatorilor, "două zile de neuitat de muzică live, reunind unele dintre cele mai electrizante nume din scena rockului est-european".

