Evenimente în Bucureşti, vineri 9 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 9 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 9 ianuarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 9 ianuarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 9 ianuarie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala "Ion Caramitru", "Cei drepți", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "E vina ta!", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Ultima noapte în Paradis", la FF Theatre, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "La doi pași de Mullingar", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, şi "Vecina de la 3", la Teatrul Roșu.

Concerte în Bucureşti, vineri 9 ianuarie

De la ora 19.00, Orchestra Filarmonicii George Enescu susţine un concert special la Ateneul Român. Tot de la ora 19.00, trupa Luna Amară susţine un concert în Quantic Pub.

De la ora 21.30, Jazzy Jo susţine un concert în 14thLANE, iar în Berăria H, de la ora 21.00 este programat Revelionul Artiştilor 2026.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 9 ianuarie

De la ora 20.00, în Arena de Baschet se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSO Voluntari.

De la ora 18.00, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet feminin dintre Rapid Bucureşti şi Sepsi Sic Sfântu Gheorghe.

